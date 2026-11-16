Ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί αγανάκτηση στους κατοίκους καταγράφεται στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Δήμελα και Σολωμού στη Γλυφάδα, όπου έχει σπάσει σωλήνας της ΕΥΔΑΠ στο πεζοδρόμιο, δίπλα στα ρολόγια και τους μετρητές νερού.

Από το σημείο διαρρέει ανεξέλεγκτα μεγάλη ποσότητα νερού, με τη διαρροή να συνεχίζεται για περισσότερες από οκτώ ώρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εμφανιστεί κάποιο συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης.

Η εικόνα προκαλεί εύλογα ερωτήματα και έντονη δυσαρέσκεια στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούν το πολύτιμο νερό να χάνεται επί ώρες, χωρίς να υπάρχει κάποια άμεση παρέμβαση από τους αρμόδιους.

Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα της λειψυδρίας και η εξοικονόμηση του νερού αποτελεί διαρκή έκκληση προς τους πολίτες.

Την ώρα που οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν την κατανάλωση και να προσέχουν κάθε σταγόνα, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για το νερό που χάνεται ανεξέλεγκτα από μια βλάβη στο δίκτυο;

Η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών προκαλεί αγανάκτηση. Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση της ΕΥΔΑΠ, ώστε να σταματήσει η διαρροή και να αποκατασταθεί η βλάβη.