Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, άνδρας έβαλε φωτιά σε κατοικία και αυτοκίνητα δύο πρώην συντρόφων του στη Γλυφάδα.

Η οδός του διαμερίσματος είναι Βυζαντίου 131, όπου ο 46χρονος δράστης, στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού, έριξε εύφλεκτο υγρό, ενώ στη συνέχεια έκαψε και δύο οχήματα άλλης πρώην και του νυν συντρόφου της, στην Νυμφών 21.

Στο σημείο της κατοικίας επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ευτυχώς, η 36χρονη γυναίκα δε βρισκόταν στο διαμέρισμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα οχήματα κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Ο 46χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία.

Για τα δύο περαστικά ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ.

Βίντεο και φωτογραφίες από το διαμέρισμα στην οδό Βυζαντίου

Δήλωση του πατέρα της 36χρονης

Βίντεο και φωτογραφίες από τον εμπρησμό στα οχήματα στην οδό Νυμφών