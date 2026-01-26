Φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Ούτε μια εβδομάδα δεν πέρασε από την σφοδρή κακοκαιρία με τους δύο νεκρούς και έχουμε και πάλι ισχυρές βροχοπτώσεις στην πρωτεύουσα.

Το Λεκανοπέδιο της Αττικής επλήγη σημαντικά από τις αδιάκοπες καταιγίδες, με αποτέλεσμα οι υλικές ζημιές να είναι πολλές, οι δρόμοι γεμάτοι λάσπες και φερτά υλικά.

Το βουνό «κατέβασε» μπαζά, τούβλα και πολύ χώμα και οι δρόμοι ήταν πραγματικά αδιάβατοι.

Δείτε την οδό Ανθέων στην Άνω Γλυφάδα την προηγούμενη εβδομάδα:

O Δήμος Γλυφάδας έμαθε από τα «λάθη» του και έβαλε κοντέινερ στην αρχή του βουνού με σκοπό να μην πέσουν από τα νερά, φερτά υλικά και δημιουργηθούν χείμαρροι με τα ίδια λυπηρά αποτελέσματα.

Δείτε φωτογραφίες της «Ζούγκλας» από την οδό Ανθέων στην Γλυφάδα σήμερα: