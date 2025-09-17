Άλλο ένα περιστατικό που σοκάρει και σχετίζεται με τη βία μεταξύ ανηλίκων, εκτυλίχθηκε στη Γλυφάδα το βράδυ του Σαββάτου (13/09).

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., οι τέσσερις ανήλικες προσέγγισαν μια άλλη παρέα συνομηλίκων τους στην περιοχή της Μαρίνας Γλυφάδας, με αφορμή «προσωπικές διαφορές». Οι κοπέλες κινήθηκαν απειλητικά, ενώ ανάγκασαν μία από τις νεαρές μαθήτριες να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη, την ώρα που ένα άλλο μέλος της παρέας, κατέγραφε το περιστατικό σε βίντεο.

Η υπόθεση διερευνάται από τις Αρχές, ενώ προβληματισμός επικρατεί για την αυξανόμενη τάση επιθετικής συμπεριφοράς μεταξύ ανηλίκων. Η αστυνομία προέβη την Κυριακή το πρωί (14/09), στη σύλληψη των τεσσάρων κοριτσιών ηλικίας 15 και 16 ετών ενώ συνελήφθησαν και οι έξι γονείς τους, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 8-6-2025 στην Γλυφάδα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, -4- ανήλικες, ηλικίας 16 και 15 ετών κατηγορούμενες -κατά περίπτωση- για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, απειλή και εξύβριση κατ΄ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον συνελήφθησαν και έξι γονείς των ανωτέρω για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων».