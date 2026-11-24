Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση ανθρωποκτονίας που είχε σημειωθεί στη Γλυφάδα τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Οκτωβρίου.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ταυτοποίησαν δύο άτομα που εμπλέκονται στην εκτέλεση του 52χρονου οργανωμένου οπαδού του Παναθηναϊκού, Νίκου Γκαβανόζη.

Πρόκειται για 48χρονο ημεδαπό, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026 στο Αγρίνιο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, καθώς και για 48χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αναζητείται.

Τον πυροβόλησαν εν κινήσει από μοτοσικλέτα

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα προσέγγισαν τον 52χρονο, ο οποίος κινούνταν επίσης με μοτοσικλέτα, και ένα από αυτά πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει στο οδόστρωμα. Οι δράστες, προτού διαφύγουν, επέστρεψαν στο σημείο και πυροβόλησαν εκ νέου εναντίον του θύματος.

Κατά την αυτοψία στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 10 κάλυκες πυροβόλου όπλου, ενώ από τη νεκροψία – νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 52χρονου προήλθε από πολλαπλά τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου.

Από την επακόλουθη έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μοτοσικλέτα για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους, ενώ μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας μετέβησαν στην Κερατέα. Εκεί, στάθμευσαν τη μοτοσικλέτα σε απομονωμένη οικία, όπου τους ανέμενε ο 48χρονος, ο οποίος τους μετέφερε με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή της Αττικής.

Από την περαιτέρω αξιοποίηση στοιχείων και τη συνδυαστική αξιολόγηση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε ο 48χρονος αλλοδαπός ως οδηγός της μοτοσικλέτας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της αξιόποινης πράξης, επιμελώς κρυμμένη και αποσυναρμολογημένη σε επιμέρους τμήματα, ενώ δεν εντοπίστηκε ο κινητήρας της,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όπου βρέθηκαν τμήματα της ίδιας μοτοσικλέτας,

ψηφιακά πειστήρια,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εντός του οποίου βρέθηκε κράνος που φέρεται να ανήκει στον οδηγό των δραστών.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για αδικήματα που σχετίζονταν με την υποστήριξη της δράσης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Ο συλληφθείς, μετά την απολογία του στον Ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Το σκοτεινό παρελθόν του «παπαγάλου»

Ο αποκαλούμενος «παπαγάλος» (Νίκος Γκαβανόζης) είχε παλαιότερα συλληφθεί και για συμμετοχή σε σπείρα που πουλούσε «προστασία» σε νυχτερινά κέντρα και αρχηγικά μέλη, μεγάλα ονόματα της «νύχτας», που κάποια από αυτά δεν είναι πλέον στη ζωή.

Η τελευταία φορά που το θύμα είχε απασχολήσει τις Διωκτικές Αρχές ήταν τον Ιούλιο του 2024 για συμμετοχή του σε επεισόδια έξω από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που είχαν σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα από πυροβολισμούς και ένας ακόμα να καταλήξει στο νοσοκομείο εξαιτίας ξυλοδαρμού. Ήταν μια «εμφύλια» διαμάχη μεταξύ οπαδών των «πρασίνων» που κατέληξε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων με μεταφορά… 74 οπαδών!

Τον Σεπτέμβριο του 2021 τα όπλα «μίλησαν» και πάλι, έξω από σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ένα άτομο τραυματίστηκε από σφαίρα στην πλάτη και λίγες μέρες αργότερα ο «παπαγάλος» συνελήφθη για το αιματηρό επεισόδιο. Στο σπίτι του κατασχέθηκαν δύο πιστόλια, ένα μεταλλικό ρόπαλο, ένα μαχαίρι, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα αυτοκίνητο με το οποίο είχε πάει στο σημείο της επίθεσης. Τον Απρίλιο του 2018, οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού – Ρεάλ Μαδρίτης για την Euroleague, δέχτηκε έναν πυροβολισμό. Μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου, όπως ανέφερε στους γιατρούς, ένιωσε ένα κάψιμο στο πόδι. Οι γιατροί εντόπισαν στο πόδι του σκάγια, ενώ για την επίθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης το θύμα της Γλυφάδας.

Το 2015 ο Γκαβανόζης συνελήφθη από το Τμήμα Εκβιαστών ως μέλος μιας εκ των τριών διαφορετικών ομάδων που δρούσαν στην Αττική και εκβίαζαν ιδιοκτήτες καταστημάτων, έχοντας και την βοήθεια αστυνομικών. Συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, απειλούσαν τόσο τους ίδιους, όσο και τις επιχειρήσεις τους και απαιτούσαν διάφορα χρηματικά ποσά, με το πρόσχημα της «παροχής προστασίας» στα καταστήματά τους.

Οι οργανώσεις συνεργάζονταν μεταξύ τους, μοίραζαν τις περιοχές δραστηριοποίησης και τα καταστήματα. Ο Ν.Γ. ήταν, σύμφωνα με τις Αρχές, μέλος της τρίτης ομάδας που είχε για «αρχηγό» τον Γιώργο Μοσχούρη, τον αποκαλούμενο «Θαμνάκια» ο οποίος δολοφονήθηκε. Τέλος, ο 52χρονος ο οποίος εκτελέστηκε στις 11 Οκτωβρίου του 2026, έχει συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία το 2024 και ήταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.