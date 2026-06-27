Έντονη δυσαρέσκεια εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής Αλθέα στη Γλυφάδα, καταγγέλλοντας στη «Ζούγκλα» ότι παρέμειναν χωρίς άμεση τεχνική υποστήριξη μετά από βλάβη σε σωλήνα ύδρευσης που έχει συμβεί από νωρίς το μεσημέρι όπως μπορείτε να δείτε και στα αποκλειστικά βίντεο της «Ζούγκλας», ενώ όπως υποστηρίζουν βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα «μπαλάκι» ευθυνών μεταξύ υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφτασε στην ηλεκτρονική εφημερίδα μας, οι κάτοικοι της περιοχής αρχικά επικοινώνησαν με την ΕΥΔΑΠ προκειμένου να δηλώσουν τη βλάβη. Όπως αναφέρουν, ενημερώθηκαν ότι το συγκεκριμένο δίκτυο δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της εταιρείας και τους ζητήθηκε να απευθυνθούν στον Δήμο Κρωπίας.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν, όταν επικοινώνησαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, η απάντηση που έλαβαν ήταν απογοητευτική.

«Συγγνώμη, δεν έχουμε υδραυλικό σήμερα. Από Δευτέρα», φέρεται να ήταν η απάντηση που έλαβαν από την αρμόδια υπηρεσία!

Γλυφάδα: Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση

Οι πολίτες κάνουν λόγο για μια κατάσταση που δεν μπορεί να περιμένει, ιδιαίτερα σε περίοδο υψηλών θερμοκρασιών, καθώς μία βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης μπορεί να προκαλέσει τόσο απώλειες νερού – ειδικότερα σε μία εποχή που αυξάνονται δραματικά τα φαινόμενα λειψυδρίας – όσο και προβλήματα στην υδροδότηση ή ακόμη και ζημιές σε περιουσίες.

Όπως σημειώνουν, ανεξάρτητα από το ποιος φορέας έχει την αρμοδιότητα για την αποκατάσταση, οι δημότες περιμένουν να υπάρχει ένας στοιχειώδης μηχανισμός αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και όχι να πληροφορούνται ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο τεχνικό προσωπικό μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Υπήρξαν και στο παρελθόν ζητήματα με το δίκτυο

Το θέμα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που κατά καιρούς έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κρωπίας σχετικά με το δίκτυο ύδρευσης και τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών.

Σε προηγούμενες περιπτώσεις, ο ίδιος ο Δήμος είχε επισημάνει ότι αρκετές παρεμβάσεις αφορούσαν αποκλειστικά την ΕΥΔΑΠ, διευκρινίζοντας τις διακριτές αρμοδιότητες μεταξύ των δύο φορέων.

Στην παρούσα περίπτωση, πάντως, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η ΕΥΔΑΠ τους ενημέρωσε πως η συγκεκριμένη βλάβη δεν ανήκει στη δική της αρμοδιότητα, με αποτέλεσμα να απευθυνθούν στον Δήμο, από όπου -όπως αναφέρουν- ενημερώθηκαν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμος υδραυλικός για να επέμβει άμεσα.

Αναμένονται διευκρινίσεις

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση επειγουσών βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, ειδικά κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο Κρωπίας για το συγκεκριμένο περιστατικό. Το ρεπορτάζ θα επικαιροποιηθεί εφόσον υπάρξει απάντηση ή τοποθέτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή αποκατασταθεί η βλάβη.