Σε μια καταγγελία μέσω του zougla.gr προέβησαν οι κάτοικοι Γλυφάδας εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή τους για την αδιαφορία των αρμόδιων φορέων απέναντι σε μια οικολογική και οικονομική σπατάλη.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες ζητούν την άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση διαρροής νερού, η οποία αναβλύζει από φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ για περισσότερο από ενάμιση μήνα!

Το πρόβλημα εντοπίζεται στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος και Γούναρη, στη Γλυφάδα.

Δείτε το βίντεο με την διαρροή του νερού:

Σύμφωνα με τα λεγόμενα των κατοίκων της περιοχής, έχουν απευθυνθεί επανειλημμένα, μέσω τηλεφώνου, τόσο στις υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ όσο και στον Δήμο Γλυφάδας.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει καμία ουσιαστική ανταπόκριση, με αποτέλεσμα το νερό να τρέχει ανεξέλεγκτα στο οδόστρωμα από τα μέσα Μαΐου.

Η απάντηση της ΕΥΔΑΠ: Γνωρίζουν το πρόβλημα αλλά… δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα

Από την πλευρά της, η ΕΥΔΑΠ, επιβεβαιώνει την ύπαρξη του προβλήματος.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η βλάβη εντοπίζεται σε βάνα του δικτύου, από όπου και προέρχεται η ροή των υδάτων.

Η αρμόδια υπηρεσία αναφέρει ότι έχει ήδη καταθέσει επίσημο αίτημα προς την τεχνική υπηρεσία για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, για να διορθωθεί η βλάβη απαιτείται η πραγματοποίηση εκσκαφής στο σημείο.

Από την ΕΥΔΑΠ δεν έχει γίνει σαφής ο ακριβής χρόνος αποκατάστασης της βλάβης ούτε και έχει δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.