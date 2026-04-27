Στη Γλυφάδα, ένας οδηγός αποφάσισε να το αποδείξει στην πράξη, παρκάροντας το αυτοκίνητό του πάνω στη στάση του τραμ δημιουργική έκφραση, ανάμεσα στις δύο γραμμές, σαν να ήταν η πιο φυσιολογική επιλογή στον κόσμο.

Αδιαφορώντας για πεζούς, επιβάτες και κάθε έννοια λογικής, μετέτρεψε τη στάση σε μικρό «στίβο μάχης», όπου όποιος ήθελε να πλησιάσει έπρεπε να κάνει ελιγμούς. Το τραμ βέβαια δεν είχε την ίδια ευελιξία, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφεύγει από το αστείο και να γίνεται απλώς… ακινησία.

Τελικά, ένα απλό «πάω για ψώνια» κατέληξε σε ένα ακόμα κλασικό στιγμιότυπο ελληνικής καθημερινότητας, που αποδεικνύει πως όταν δεν βρίσκουμε πάρκινγκ, απλώς… το εφευρίσκουμε.