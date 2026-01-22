Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να κηρυχθεί ο Δήμος Γλυφάδας, μετά τις σοβαρές καταστροφές που άφησε πίσω της η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών.

Η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί στήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος προχωρά στην κατάθεση επίσημου αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών, συνοδευόμενου από λεπτομερή αποτύπωση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε δημοτικές εγκαταστάσεις, δρόμους και βασικές υποδομές. Στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για χρηματοδότηση και γρήγορες παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης επικοινώνησε με τον δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου, δίνοντας διαβεβαιώσεις ότι το αίτημα θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα και ότι θα υπάρξει έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Σάββα Χιονίδη, ώστε να εξασφαλιστεί ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και να επισπευστούν οι διαδικασίες, με στόχο την ταχύτερη επιστροφή της πόλης σε κανονικούς ρυθμούς.