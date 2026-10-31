Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην αντιπροσωπεία Α. Ισμαήλος Α.Ε. στη Γλυφάδα, τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 03:05, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης 156, στη συμβολή με την οδό Σωκράτους, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Από τις φλόγες προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα και σε τμήματα του κτιρίου, ενώ για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε και γειτονική πολυκατοικία. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης και να θεωρηθεί ασφαλής η περιοχή.

Τρία αυτοκίνητα κάηκαν – Ζημιές στο κτίριο

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά περισσότεροι από 30 πυροσβέστες, με εννέα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο.

Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες, μέχρι οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν πλήρως το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Από τις πρώτες καταγραφές προκύπτει ότι τρία αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ σοβαρές φθορές σημειώθηκαν σε τμήματα του κτιρίου και στα εξωτερικά τοιχώματα της αντιπροσωπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες δεν κατάφεραν να περάσουν στο εσωτερικό της έκθεσης, όπου βρίσκονται οχήματα μεγάλης αξίας.

Η υψηλή θερμοκρασία επηρέασε μόνο την πρόσοψη ενός Mercedes G-Wagon που βρισκόταν πίσω από τη βιτρίνα, χωρίς η πυρκαγιά να επεκταθεί στον κυρίως εκθεσιακό χώρο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από τρία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από την έκθεση και στη συνέχεια εξαπλώθηκε γρήγορα προς την οροφή του κτιρίου.

Μαρτυρίες για έκρηξη και δύο γκαζάκια

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχουν μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι άκουσαν έκρηξη πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Παράλληλα, στον χώρο εντοπίστηκαν υπολείμματα από δύο γκαζάκια, εύρημα που εξετάζεται από τις Αρχές.

Τα δύο αυτά στοιχεία ενισχύουν προς το παρόν το σενάριο της εμπρηστικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη εξακριβωθεί οριστικά η αιτία της πυρκαγιάς ή η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο επιχειρεί να διαπιστώσει τόσο το σημείο έναρξης της φωτιάς όσο και τον τρόπο με τον οποίο αυτή εξαπλώθηκε στα οχήματα και στις εγκαταστάσεις.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εκτεταμένο υλικό από κάμερες ασφαλείας της αντιπροσωπείας αλλά και γειτονικών επιχειρήσεων.

Η αντιπροσωπεία στη Γλυφάδα

Η εγκατάσταση που επλήγη αποτελεί σημείο πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης της Ισμαήλος στα νότια προάστια.

Στη συγκεκριμένη διεύθυνση λειτουργούν πωλήσεις και συνεργείο της Mercedes-Benz, ενώ διατίθενται τόσο καινούργια οχήματα όσο και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα StarClass.

Παράλληλα παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης και ανταλλακτικών, ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργεί και η smart, με δραστηριότητα στις πωλήσεις και την τεχνική υποστήριξη.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.