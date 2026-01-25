Ο 46χρονος που σκότωσε με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του το πρωί της Κυριακής, 25 Ιανουαρίου, στη Γλυφάδα, είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του το 2014. Παρ’ όλα αυτά, τέσσερα χρόνια μετά, το 2018, είχε αποφυλακιστεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε δολοφονήσει τη μητέρα του τον Μάρτιο του 2014, πράξη για την οποία καταδικάστηκε, με απόφαση του Α’ Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών και μπήκε στη φυλακή, με συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη οπλοχρησία.

Όμως, τον Μάιο του 2018, με διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, το υπόλοιπο της ποινής του αναστάλθηκε και ο δράστης αποφυλακίστηκε από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού. Αυτό, διότι, έκανε χρήση των διατάξεων του λεγόμενου «νόμου Παρασκευόπουλου» και της τελευταίας τροποποίησής του, που προέβλεπε τη δυνατότητα αποφυλάκισης κρατουμένων, οι οποίοι είχαν εκτίσει το ήμισυ της ποινής τους με ευεργετικό υπολογισμό.

Κάθε μέρα κράτησης και νοσηλείας του στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων λογιζόταν ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής.

Παρά την αποφυλάκιση, ιατρική γνωμάτευση που συντάχθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας έκρινε ότι ο κρατούμενος δεν μπορούσε να επιστρέψει άμεσα στο κοινωνικό περιβάλλον, καθώς θεωρήθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Για τον λόγο αυτό, ο 46χρονος οδηγήθηκε αυθημερόν στο Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών, στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο, για εισαγωγή και νοσηλεία. Δεν είναι γνωστό το πότε έλαβε εξιτήριο.

Η αναστολή της ποινής του συνοδεύτηκε από περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση μόνιμης διαμονής στη δηλωθείσα κατοικία του στη Γλυφάδα και η τακτική εμφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του την 1η και την 15η ημέρα κάθε μήνα. Οι όροι αυτοί είχαν τεθεί σε ισχύ έως την ολοκλήρωση του χρόνου δοκιμασίας, στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Ο νόμος Παρασκευόπουλου

Ο «νόμος Παρασκευόπουλου» ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2015 με στόχο την αποσυμφόρηση των ελληνικών φυλακών, προβλέποντας έκτακτες ρυθμίσεις για πρόωρη αποφυλάκιση κρατουμένων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι διατάξεις αυτές παρατάθηκαν διαδοχικά και εφαρμόστηκαν μέχρι το 2019, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση.

Ο νόμος είχε δεχθεί κριτική, καθώς στις αποφυλακίσεις περιλαμβάνονταν και κρατούμενοι που είχαν καταδικαστεί για βαριά αδικήματα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ένα από τα περιστατικά που είχαν αναφερθεί ως χαρακτηριστικά παραδείγματα της κριτικής που δέχθηκε ο «νόμος Παρασκευόπουλου» ήταν η υπόθεση του λεγόμενου «βιαστή του Κάβου». Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 47χρονος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 52 ετών για έξι βιασμούς Βρετανίδων και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αποφυλακίστηκε τον Νοέμβριο του 2018, κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου.

Ο ίδιος άνδρας είχε αναζητηθεί εκ νέου, έπειτα από καταγγελία 34χρονης ότι την κρατούσε κλεισμένη σε αποθήκη και τη βίαζε, ενώ τελικά εντοπίστηκε σε χαράδρα 200 μέτρων στην περιοχή Γκρεμνά στον Άγιο Γόρδιο Παλαιοχωρίου, το 2020.