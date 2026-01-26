Από στιγμή σε στιγμή, ο 46χρονος άνδρας που σκότωσε με μαχαίρι τον 80χρονο πατέρα του το πρωί της Κυριακής (25/01) στην Γλυφάδα, θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Οι γείτονες μιλούν για ένα έγκλημα αναμενόμενο και τα ερωτήματα σχετικά με την αποφυλάκιση του παραμένουν αναπάντητα.

Ο 46χρονος έχει ένα πολύ βαρύ ψυχιατρικό παρελθόν που τον καθιστούσε σύμφωνα με γνωματεύσεις των ειδικών επικίνδυνο για τον εαυτό του και για τρίτους.

Πώς σκότωσε τη μητέρα του ο τότε 34χρονος

Ο -τότε- 34χρονος άνδρας έσφαξε τη μητέρα του το βράδυ της 27ης Μαρτίου 2014 στο μπάνιο του σπιτιού που διέμεναν.

Ο 34χρονος κατάφερε στην 59χρονη μητέρα του πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι, ενώ η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην οικία όπου διέμενε με το γιο της.

Έπειτα από τη δολοφονία, ο δράστης πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα της Γλυφάδας το βράδυ της Πέμπτης (27/3/2014), και δήλωσε στους αστυνομικούς ότι θέλει να παραδοθεί γιατί σκότωσε την μητέρα του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού τους.

Οι αστυνομικοί βλέποντας την κατάσταση του 34χρονου άνδρα έλεγξαν τα λεγόμενά του, πήγαν στην διεύθυνση που βρισκόταν το σπίτι του και βρέθηκαν μπροστά στο πτώμα της 59χρονης γυναίκας μέσα σε μια λίμνη αίματος, χτυπημένη από μαχαίρι μέσα στο μπάνιο του σπιτιού.

Ο -τότε- 34χρονος άνδρας είχε συλληφθεί από τους αστυνομικούς οι οποίοι ζήτησαν τη συνδρομή ψυχιατρικών αρχών. Ωστόσο εύλογα ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας κυκλοφορούσε ελεύθερος και διέμενε με τον πατέρα του όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι σήμερα που τον δολοφόνησε με τον ίδιο τρόπο.

Δείτε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου:

Στο επίσημο έγγραφο αποφυλάκισης αναφέρεται ότι ο δράστης: «Κρατήθηκε στις φυλακές από 02-04-2014 δυνάμει της αριθ. 244/2015/28-09-2015 απόφασης του Α’ Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθήνας, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών, κατηγορούμενος για τις πράξεις:

α) της Ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

β) της παράνομης οπλοφορίας κατ’ εξακολούθηση και

γ) της παράνομης οπλοχρησίας με έναρξη της ποινής του την 28-03-2014 (προφυλάκιση) και λήξη την 28-03-2030».

Στο αποφυλακιστήριο γράφει επίσης πως ο 46χρονος «αποφυλακίζεται σήμερα 13 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη, υπό τον όρο της ανάκλησης, (για την 244/2015 απόφαση) δυνάμει της αριθ. 222/2018 Διάταξης κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, με αναστολή υπολοίπου ποινής (7) ετών (9) μηνών και (24) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 43 §§ 3,4 87 του Ν. 4489/2017, και κατόπιν ευεργετικού υπολογισμού: (4) ετών, (1) μηνός και (1) ημέρας για το διάστημα από 02-04-2014 έως σήμερα 03-05-2018, λόγω Κράτησης Νοσηλείας στο Ψ.Κ.Κ (όπου κάθε ημέρα υπολογίζεται ως (2) ημέρες εκτιόμενης ποινής) σύμφωνα με την αριθ. 155/25.06.2015 απόφαση του κ. Εισαγγελέα Επόπτη Φυλακών Κορυδαλλού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αριθ. 155/2015 πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας Ψ.Κ.Κ. (κατ’ άρθρο 105 § 7 Π.Κ. και τις τροποποιητικές διατάξεις του άρθρου 6 § 4.78 και το άρθρο 14 8 9 του Ν.4322/2015) υπό τους όρους:

1) της υποχρέωσης διαμονής του στην δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας στην….

2) της εμφάνισής του στο Α.Τ του τόπου κατοικίας του την πρώτη μέρα του μηνός

Οι οποίοι όροι ισχύουν για ολόκληρο το χρόνο δοκιμασίας του ήτοι μέχρι την 27-02-2016 και σ’ εκτέλεση της Αριθ. Βιβλ.759/2018/24-04-2018 παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

Κατά την αποφυλάκισή του δεν κατέβαλε τα δικαστικά έξοδα της παραπάνω απόφασης τα οποία και εστάλησαν για βεβαίωση με….

Επειδή ο παραπάνω κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του, αυθημερόν μετάγεται για εισαγωγή και νοσηλεία στο Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών (ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ), σ’ εκτέλεση της αριθ. 3580/02-05-2018 παραγγελίας κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά».

«Το περιμέναμε», λένε οι γείτονες

Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες των γειτόνων, οι γονείς του πατροκτόνου και μητροκτόνου, ήταν χωρισμένοι εδώ και χρόνια. Ο 46χρονος δράστης των δύο φονικών, συγκατοικούσε με τη μητέρα του μέχρι τη μέρα της δολοφονίας της, ενώ στη συνέχεια από τη στιγμή που αφέθηκε ελεύθερος το 2018, έμενε με τον πατέρα του στο τριώροφο της οδού Γυθείου 11 στη Γλυφάδα, όπου σήμερα το πρωί διέπραξε και το δεύτερο φονικό.

Ακούστε την αποκαλυπτική μαρτυρία γειτόνισσας για όσα συνέβησαν και το παρελθόν του δράστη:

«Εδώ στη γειτονιά, το 2014 νομίζω, ήταν που έσφαξε τη μητέρα του. Ε, μετά μπήκε μέσα, τον βρήκαν ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του, ψυχολογικά και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή βγήκε. Εμείς τον βλέπαμε στη γειτονιά, του λέγαμε καλημέρα, μας έλεγε και εκείνος, αλλά πάντα είχαμε μία σκέψη σχετικά με αυτό και τώρα μαθαίνουμε ότι σκότωσε τον μπαμπά του» δήλωσε η κάτοικος της γειτονιάς της Γυθείου στη Γλυφάδα, ενώ όπως ανέφερε, είδαν το πρωί την κινητοποίηση των Αρχών και τότε κατάλαβαν ότι κάτι έχει συμβεί: «Απλώς είχαμε σηκωθεί για καφέ και είδαμε το 100, τους αστυνομικούς, είπαμε κάτι έγινε και βγήκαμε και μάθαμε. Ήταν αυτό που περιμέναμε να σας πω, γιατί είχαμε ακούσει ότι είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν μιλούσε με τον κόσμο, ήτανε πολύ εσωστρεφής, πάντα ήταν έτσι αυτό το παιδί. Ήταν χωρισμένοι, είχαν προβλήματα λίγο μπαμπάς και μαμά και γι’ αυτό έγινε και το φονικό. Όχι εδώ το φονικό της μαμάς, αλλού, γιατί έμενε ξεχωριστά η μητέρα. Μετά, αφού σκότωσε τη μητέρα», ανέφερε η γειτόνισσα.