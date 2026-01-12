Στη σύλληψη δυο αλλοδαπών, ηλικίας 57 και 64 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ το βράδυ του Σαββάτου (10/1) στην περιοχή της Γλυφάδας.

Βρέθηκαν σε έλεγχο πάνω από 1.800 πακέτα με τσιγάρα

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Γλυφάδας, εντόπισαν το βράδυ του Σαββάτου τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν τοποθετημένα σε βαλίτσες και σακίδια στον χώρο των αποσκευών 1.808 λαθραία πακέτα με τσιγάρα.

Επιπροσθέτως, στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 980 ευρώ, των 108 δολαρίων και των 5.505 λιρών Αιγύπτου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για παράβαση της νομοθεσίας περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.