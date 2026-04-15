Μια εικόνα που θυμίζει την… πολεμική σύρραξη στον Περσικό Κόλπο, αντίκρισαν οι διευθυντές και οι καθηγητές του 5ου Γυμνασίου-Λυκείου Γλυφάδας, όταν πήγαν στο σχολικό συγκρότημα.

Δείτε τι δήλωσε στη κάμερα της «Ζούγκλας» η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Γλυφάδας Άννα Καφκά:

Εκτός των εκτεταμένων βανδαλισμών οι δράστες, οι οποίοι ήταν 5 άτομα σύμφωνα με πληροφορίες, αφαίρεσαν χρήματα και σχολικό εξοπλισμό, αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι άγνωστοι εισήλθαν στους χώρους των δύο σχολείων και αφαίρεσαν περίπου 8.000 ευρώ από το γραφείο του διευθυντή, καθώς και έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Παράλληλα, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κτίριο.

Μεταξύ άλλων, άδειασαν περίπου 20 πυροσβεστήρες, κατέστρεψαν πόρτες και γραφεία, ενώ προχώρησαν και σε ρίψη μπογιάς και αντικειμένων στους τοίχους, επιτείνοντας την εικόνα καταστροφής.

«Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες στα γραφεία του σχολείου και των καθηγητών», δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, Ρούλα Παφίλη – Θειοπούλου, προσθέτοντας: «Επιπλέον μάθαμε ότι λείπουν τόσο χρήματα όσο και υπολογιστές. Θα έπρεπε η φύλαξη των σχολείων να είναι προτεραιότητα, ίσως με κάποιο φύλακα. Καταδικάζουμε αυτές τις πράξεις».

Για το περιστατικό έχει ήδη κινητοποιηθεί ο Δήμος Γλυφάδας, ενεργοποιώντας διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αντίδραση του δημάρχου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έστειλε σαφές μήνυμα προς τους δράστες:

Στην ίδια ανάρτηση, ο δήμαρχος αναφέρει:

«Η πρώτη ανάρτηση μετά την Ανάσταση και το Πάσχα θα θέλαμε να περικλείει ένα μήνυμα αγάπης.

Δυστυχώς περιέχει ένα μήνυμα μίσους.

Μίσος απέναντι στο σχολείο, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στη δημόσια περιουσία.

Από ”γνωστούς-αγνώστους”.

Έχουμε όμως κι εμείς ένα μήνυμα προς αυτούς:

Θα σας εντοπίσουμε και θα υποστείτε τις συνέπειες του νόμου.

Θα αξιοποιήσουμε τις κάμερες της περιοχής, μαρτυρίες περιοίκων και περαστικών, θα συνεργαστούμε με την Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει.

Οι εικόνες που βλέπετε είναι από τους εισβολείς στο 5ο Γυμνάσιο – Λύκειο Γλυφάδας, οι οποίοι έσπασαν πόρτες, διέλυσαν γραφεία προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, έκλεψαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και άδειασαν πυροσβεστήρες παντού σε όλο το κτίριο…

Έκλεψαν δε και σημαντικό ποσό που φύλαγε η διεύθυνση για την εκδρομή των παιδιών. Όλες τις ζημιές και τις φθορές και τις απώλειες θα τις αποκαταστήσουμε.

Από αύριο κιόλας, ώστε να είναι όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία…

Παράλληλα θα κάνουμε αγωγές και μηνύσεις.

Και ο λογαριασμός θα πάει στο τέλος στους ενόχους και – εφόσον είναι ανήλικοι – στους γονείς ή κηδεμόνες τους».