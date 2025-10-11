Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι γονείς των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας σχετικά με τη λανθασμένη τοποθέτηση των εξωτερικών μονάδων των κλιματιστικών στον σχολικό χώρο.

Σύμφωνα με καταγγελίες, οι μονάδες έχουν τοποθετηθεί σε πολύ χαμηλό ύψος, με αποτέλεσμα να είναι εύκολα προσβάσιμες από τα παιδιά του σχολείου — γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Οι γονείς κάνουν λόγο για «πραγματικό κίνδυνο ατυχήματος», καθώς τα παιδιά, ιδιαίτερα των μικρότερων τάξεων, μπορούν εύκολα να αγγίξουν ή να σκαρφαλώσουν πάνω στις εξωτερικές μονάδες.

Ο συνδυασμός της ηλεκτρικής λειτουργίας των συσκευών και της καθημερινής παρουσίας μικρών παιδιών στο προαύλιο, σύμφωνα με τους γονείς, δημιουργεί πιθανότητα ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.

