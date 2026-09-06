Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, στα Γλυκά Νερά, με έναν 16χρονο να τραυματίζεται σοβαρά και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Ο ανήλικος επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο. Το ατύχημα καταγράφηκε λίγο μετά τις 22:30, ο 16χρονος κινείτο επί της οδού Βυτίνας την ώρα που χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να πέσει στο οδόστρωμα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δεν έχουν γνωστοποιηθεί προσώρας και διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Αναμένονται τα αποτελέσματα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο νεαρός οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.