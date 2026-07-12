Η γυναικοκτονία της Κάρολαιν στα Γλυκά Νερά τον Μάιο του 2021, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, θα γίνει τηλεοπτική σειρά και θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime τον Σεπτέμβριο.

Μια μεγάλη βρετανική παραγωγή αποφάσισε να μεταφέρει την απάνθρωπη δολοφονία της 20χρονης κοπέλας από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στην τηλεόραση, και, σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα κράτησαν μόλις 14 ημέρες. Συνεργείο και ηθοποιοί πήγαν στον τόπο της τραγωδίας στα Γλυκά Νερά, καθώς και στην Αλόννησο, όπου μεγάλωσε η Κάρολαιν.

Με ανθρώπους του νησιού που γνώριζαν την 20χρονη και την οικογένειά της, μίλησαν οι δημιουργοί της σειράς, ώστε να μπορούν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη γυναικοκτονία. Παράλληλα, παραχώρησε συνέντευξη, ο πατέρας και οι συνήγοροι της οικογένειας της Καρολάιν, αλλά και του δολοφόνου της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Η εταιρεία StoryFilms είναι εκείνη που ανέλαβε την παραγωγή της σειράς. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αποσπάσει σημαντικές και διεθνείς διακρίσεις, όπως βραβεία BAFTA, ενώ πολλές παραγωγές της έχουν ξεχωρίσει για την δημοσιογραφική τους προσέγγιση και την καλή τους αισθητική.

Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ που δημιούργησε, θα προβάλει πέντε δολοφονίες, μεταξύ αυτών και την τραγική ιστορία της Καρολάιν. Σύμφωνα με πληροφορίες, για κάθε υπόθεση θα προβληθούν δύο επεισόδια, 90 λεπτών το καθένα.

Η δημοσιογράφος Ανθή Καρασάββα ανέλαβε να βοηθήσει στην παραγωγή των δύο επεισοδίων για την υπόθεση της γυναικοκτονίας, καθώς από την πρώτη στιγμή είχε καλύψει το έγκλημα.

«Με προσέγγισε η εταιρεία παραγωγής, γιατί αναζητούσε έναν δημοσιογράφο που είχε ασχοληθεί σε βάθος με την υπόθεση. Είχα καλύψει το έγκλημα για τον διεθνή Τύπο και γνώριζα όλα τα στάδια της έρευνας», ανέφερε η δημοσιογράφος στην «Real News». «Ήταν ένα απίστευτο έγκλημα με πολλές πτυχές, που θα απασχολήσουν τη σειρά. Μία από αυτές ήταν η προσπάθεια του κατηγορουμένου να κάνει το τέλειο έγκλημα, αλλά και να παίξει θέατρο για 37 ημέρες, επιχειρώντας να ξεγελάσει τις Αρχές», δήλωσε η Ανθή Καρασάββα.