Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας όσον αφορά την τραγωδία που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες. Τα νεότερα στοιχεία αφορούν τη διαρροή προπανίου, γεγονός που οδήγησε στη μοιραία έκρηξη.

Σύμφωνα με τον Alpha, οι υπεύθυνοι της μπισκοτοβιομηχανίας γνώριζαν από το καλοκαίρι του 2025 για τη διαρροή.

Συγκεκριμένα, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι εγκαταστάσεις προπανίου έχρηζαν βελτίωσης και μάλιστα άμεσα, κάτι που γνώριζαν οι υπεύθυνοι της εταιρείας από τον μηχανικό που έκανε την αυτοψία στις εγκαταστάσεις. Τον Ιούνιο του 2025, επτά μήνες πριν την τραγωδία, είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου.

Η έκθεση του μηχανικού βρίσκεται στα χέρια των Αρχών. Όπως είναι αναμενόμενο, θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Ο συγκεκριμένος μηχανικός είχε προτείνει οι δεξαμενές προπανίου να απομακρυνθούν, το ίδιο και οι σωληνώσεις.

Ο μηχανικός, κ. Δανίκας, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τον Ιούνιο του 2025, είχα κάνει μία προσφορά για να βελτιώσω όλες τις εγκαταστάσεις του υγραερίου στο εργοστάσιο. Αφορούσε και τη μετατροπή του καυσίμου και τις αλλαγές των σωληνώσεων. Επιβαλλόταν να γίνει. Θα μπορούσε να μην γίνει στην επόμενη εβδομάδα, θα μπορούσε να γίνει τον επόμενο μήνα.

Η εγκατάσταση σε πολλούς τομείς χρειαζόταν βελτίωση… Πρότεινα συγκεκριμένα μέτρα που θα έπρεπε να πάρει η επιχείρηση προκειμένου να συμμορφωθεί με την νομοθεσία, αλλά και για να είναι ασφαλής η λειτουργία της εγκατάστασης.

Είχα προτείνει αλλαγή των πιέσεων, αλλαγή του καυσίμου, τοποθέτηση ασφαλιστικών δικλείδων, ανοίγματα αερισμού μέσα στον χώρο. Είχα προτείνει μία σειρά από μέτρα τα οποία τα είχα καταθέσει στον επιχειρηματία».