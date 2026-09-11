Από τον Ιούλιο είχε ενημερωθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για τα δύο μηχανήματα στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, καθώς οι δύο γιατροί είχαν καταθέση αίτηση και έχουν στη διάθεσή τους τον αριθμό πρωτοκόλλου για να πιστοποιηθούν τα μηχανήματα.

Ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του ΙΣΑ αποκάλυψε, αφού εχθές δήλωσε πως δεν γνώριζε για τα μηχανήματα, ότι οι εν λόγω συσκευές πλασμαφαίρεσης δεν είχαν εγκριθεί από τον σύλλογο, υποστηρίζοντας ότι τον Δεκαπενταύγουστο το σύστημα ελέγχου δεν λειτουργούσε και ότι ο έλεγχος θα διενεργούταν τον δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Άρα, βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο ΙΣΑ δεν έκανε τον απαραίτητο έλεγχο.

Δηλαδή, όλη η χώρα σταματά να λειτουργεί το καλοκαίρι και η υγεία των πολιτών «κρέμεται» από μια κλωστή.

Η «Ζούγκλα» χθες, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου αποκάλυψε ότι τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις γίνονταν στην Stem Cell Clinic τουλάχιστον από τον Μάιο του 2025, όπως προκύπτει και από τις αναρτήσεις που έκανε η Ιωάννα Γάκα στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο παθολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η γιατρός άνευ ειδικότητος Ιωάννα Γιάκα, όμως, είχαν πλούσιο πελατολόγιο και αυτό σημαίνει ότι κόσμος έμπαινε και έβγαινε από τη Stem Cell Clinic, ρισκάροντας τη ζωή του.

Ασθενείς των δύο γιατρών ήταν μεγάλοι επιχειρηματίες της χώρας, μεταξύ των οποίων ο Π. Μ. , ο Δ. Κ., ο Ν.Χ. και πολλοί άλλοι.

Πέρα από την κατάσταση που επικρατούσε στο ιατρείο, ο αποκάλυψε επίσης ότι δεν υπήρχε απινιδωτής, κάτι που θεωρείται εγκληματικό, καθώς είναι γνωστό στον ιατρικό κόσμο ότι η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες. Θα έπρεπε, λοιπόν, απινιδωτής να υπάρχει και οι δύο γιατροί να ξέρουν να τον χρησιμοποιούν σε περίπτωση ανάγκης, όπως σε εκείνη του Γιώργου Μαζωνάκη που έχασε τη ζωή του εντός της κλινικής τους.

Το χρονικό του θανάτου και το κενό των τριών ωρών

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στη Stem Cell Clinic κατά τη 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης, η Ιωάννα Γάκα είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της θεραπείας, παρά το γεγονός ότι ισχυρίστηκε πως η κατάσταση του τραγουδιστή δεν ήταν καλή, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν σε κατάσταση υπεδιέργεσης. Η κα. Γάκα ψευδώς ανέφερε στην αστυνομία ότι ο τραγουδιστής πέθανε όταν ξεκίνησε η θεραπεία και όταν του έβαλαν η δεύτερη πεταλούδα, διότι οι ασφαλείς πηγές της «Ζούγκλας» από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τα γεγονότα λένε ότι είχε αρχίσει για αρκετή ώρα η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο παθολόγος, Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήταν στο γραφείο του, σε άλλο δωμάτιο και συνταγογραφούσε, όταν τον φώναξε η σύζυγός του καλώντας τον σε βοήθεια για να αντιμετωπίσουν το σοβαρό περιστατικό.

Πήγε να ελέγξει τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές μέσα στο ιατρείο, ώστε να προσπαθήσουν να τον επαναφέρουν και μέχρι να φτάσει στο σημείο ο διασώστης του ΕΚΑΒ, χάθηκαν επτά πολύτιμα λεπτά.

Οι αναρτήσεις με τα μηχανήματα και η συσκευή οζονοθεραπείας

Η άνευ ειδικότητος γιατρός, Ιωάννα Γάκα έκανε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, στις οποίες εμφανιζόταν μπροστά από τα δύο μηχανήματα της θεραπείας και σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» πραγματοποιούσε πλασμαφαιρέσεις σε άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Συνεπώς ήταν κοινό μυστικό ότι η Stem Cell Clinic διέθετε δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης, παρά το γεγονός ότι ο ΙΣΑ δεν είχε δώσει έγκριση, αλλά ούτε είχε ελέγξει το ιατρειό.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στις 2 Μαΐου του 2025 καταγράφει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης μέσα στο ιατρείο των δύο γιατρών. Πώς γίνεται, λοιπόν, ο Γιώργος Πατούλης, χθες, Πέμπτη να υποστήριζε ότι δεν γνώριζε πως υπήρχαν τα μηχανήματα στην ιδιωτική κλινική και σήμερα να δηλώνει πως ο ΙΣΑ γνώριζε για την αίτηση, την οποία, μάλιστα δεν ενέκριναν, αλλά ούτε έλεγξαν κιόλας.

Στο οπτικό υλικό που βρίσκεται στη διάθεσή μας εμφανίζεται η Ιωάννα Γάκα μαζί με ασθενή, η οποία βρίσκεται ξαπλωμένη σε κλίνη, μέσα στον χώρο του ιατρείου. Δίπλα βρίσκεται το ειδικό μηχάνημα, ενώ η κάμερα καταγράφει τον εξοπλισμό και τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Πέρα από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, υπάρχουν πληροφορίες πως το ζευγάρι στο ιατρείο του στέγαζε και συσκευή οζονοθεραπείας, κάτι που επίσης θα έπρεπε να έχει εγκριθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Κοστίζει 2.500 ευρώ η πλασμαφαίρεση

Η συγκεκριμένη θεραπεία έχει κόστος 2.500 με 3.000 ευρώ. Η απόσβεση, δηλαδή ενός μηχανήματος που κοστίζει περίπου 20.000 ευρώ γίνεται πολύ εύκολα, καθώς είναι γνωστό ότι οι πελάτες του ζευγαριού των γιατρών ήταν πολλοί.

Με τα μηχανήματα αυτά έκανε η Ιωάννα Γάκα τις πλασμαφαιρέσεις, με την ειδικότητα της γυναικολόγου, την οποία προέβαλε, ενώ δεν είχε καμία ειδικότητα.

Αντί για επίλογο σας παραθέτουμε ανάρτηση του Δρ. Ηλία Πέσσαχ, αιματολόγου:

«Χρειαζόμαστε δημόσιο μητρώο αδειοδοτημένων δομών, αιφνιδιαστικούς ελέγχους, έλεγχο της διαδικτυακής ιατρικής διαφήμισης και πραγματικές κυρώσεις. Ο κρατικός έλεγχος δεν μπορεί να ξυπνά μόνο όταν κάποιος πεθαίνει.

Η Ιατρική δεν είναι wellness. Η επιστήμη δεν είναι marketing. Και η ανθρώπινη ζωή δεν είναι πεδίο ανεξέλεγκτου πειραματισμού».