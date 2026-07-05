Θλίψη έχει προκαλέσει στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης η είδηση ότι η γυναίκα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της το απόγευμα της Κυριακής, 5 Ιουλίου, μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε γκαράζ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ηρακλείου, είναι η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας τη σορό της άτυχης γυναίκας στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας cretalive.gr, η σορός μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Το ίδιο μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι η Ελληνική Αστυνομία αποδίδει τον ξαφνικό θάνατό της σε παθολογικά αίτια.

Η απώλεια της Μαρίας Αντωνογιαννάκη επιβεβαιώθηκε με μια συγκινητική ανάρτηση από την ιστοσελίδα NeaKriti, μέλος του ομίλου στον οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες της:

«Καλό ταξίδι… Θα σ’ αγαπάμε για πάντα..

Η ΚΡΗΤΗ ΤV πενθεί. Ένας δικός μας άνθρωπος δεν είναι πλέον κοντά μας. Ένας άνθρωπος που μας χάριζε χαρά και ζωή. Η δική μας Μαρία. Η Μαρία μας. Όλοι μας θρηνούμε την δική μας Μαρία Αντωνογιαννάκη. Τόσο νέα, τόσο όμορφη, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σήμερα το απόγευμα. Η δική μας δημοσιογράφος, η δική μας Μαρία.

Μια γυναίκα με ΟΛΗ τη σημασία της λέξης. Ένας άνθρωπος με ΓΕΜΑΤΗ ΖΩΗ. Η εφημερίδα “Νέα Κρήτη” πενθεί. Η ΚΡΗΤΗ ΤV το Neakriti.gr και όλα τα μέσα πενθούν. Εξαιρετική δημοσιογράφος, αλλά τι σημασία έχει η δουλειά αυτή την ώρα.

Ο άνθρωπος μας έφυγε… Έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά. Και τόσο μικρή. 46 ετών.. Βιώνουμε το απόλυτο σοκ…

Καλό ταξίδι…

Συλλυπητήρια στην οικογένεια της από όλο τον όμιλο, την οικογένεια της ΚΡΗΤΗ ΤV».