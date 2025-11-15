Zougla Newsroom

Τη σύλληψη της δημοσιογράφου Ράνιας Καρατζαφέρη, ηλικίας 52 ετών, με την κατηγορία της απειλής και της εξύβρισης των αστυνομικών κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου αλκοτέστ, πραγματοποίησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (15/11/25 ), στην Αττική Οδό, άνδρες της Τροχαίας.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, οι Αστυνομικοί της Τροχαίας, που διενεργούσαν ελέγχους αλκοτέστ στην έξοδο Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο, όπου επέβαινε ως συνοδηγός η δημοσιογράφος, για να υποβάλλουν σε έλεγχο τον οδηγό.

Το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε στο σήμα των Αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, και τελικά να καταφέρουν να το ακινητοποιήσουν στην συμβολή της Λεωφόρου Κύμης και Κασταμονής.

Στον έλεγχο αλκοτέστ που υπέβαλλαν οι άνδρες της Τροχαίας τον 59χρονο φίλο της, οδηγό του οχήματος, διαπιστώθηκε ότι βρέθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης σε ποσοστά Α μέτρηση 0,55 mg/l και Β μέτρηση 0,47 mg/l με την μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα.

Στον οδηγό βεβαιώθηκε η παράβαση (άρθ. 107,46 παρ.7β Ν.5209/25), ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 700 ευρώ, 90 ημέρες αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης, εννέα βαθμούς ΣΕΣΟ και ακινητοποίηση του οχήματός του.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου, η 52χρονη συνοδηγός – δημοσιογράφος, βγήκε από το ΙΧ και άρχισε να βιντεοσκοπεί τους Αστυνομικούς, βρίζοντάς τους και απειλώντας τους.

«Θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε», ήταν ορισμένες από τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε η Ράνια Καρατζαφέρη, σύμφωνα πάντα με τους Αστυνομικούς της Τροχαίας.

Όπως ήταν φυσικό, η Ράνια Καρατζαφέρη συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Α.Τ. Νέας Ιωνίας, όπως και ο 59χρονος οδηγός του ΙΧ, που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.