Εκτός κινδύνου και με τραύμα στο πόδι, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» η 53χρονη γιατρός, που έπεσε θύμα πυροβολισμών τη νύχτα στο σπίτι της στον Χολαργό. Ως δράστης φέρεται να ήταν ο 57χρονος σύζυγός της, στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος στην συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Το θύμα είναι γνωστή ενδοκρινολόγος, που διατηρούσε ιδιωτικό ιατρείο στο Γαλάτσι. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και οι γιατροί εκτιμούν ότι η άμεση επέμβαση των διασωστών αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία της υγείας της.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το επεισόδιο σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην οδό Ξανθίππου στον Χολαργό, όπου διέμενε το ζευγάρι. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι όλα εκτυλίχθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ο πρώτος πυροβολισμός ακούστηκε λίγο μετά τις 11:00 χθες τη νύχτα. Αμέσως μετά, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε ο δεύτερος κρότος.

Οι περίοικοι που πετάχτηκαν έντρομοι από τους πυροβολισμούς και την αναστάτωση, ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο εντόπισαν την 53χρονη γυναίκα τραυματισμένη στο πόδι. Της παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ενώ έγινε και τουρνικέ προκειμένου να περιοριστεί η αιμορραγία μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από την έρευνα των αστυνομικών στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου όπου διέμενε το ζευγάρι, εντοπίστηε ο 57χρονος νεκρός, μέσα σε μία λίμνη αίματος. Δίπλα του βρέθηκε όπλο, με όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία να συγκλίνουν στο ότι μετά τον τραυματισμό της συζύγου του, έδωσε τέλος στη ζωή του με πυροβολισμό στο κεφάλι.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στρέφονται πλέον στο οικογενειακό και προσωπικό περιβάλλον του ζευγαριού, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν εντάσεις και απειλές το τελευταίο διάστημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι τόσο ο 57χρονος όσο και η 53χρονη ασχολούνταν με τη σκοποβολή και κατείχαν νόμιμα όπλα. Οι αρχές εξετάζουν αν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν δηλωμένο και φυλασσόταν νόμιμα στο σπίτι, ενώ παράλληλα διερευνούν το ψυχολογικό προφίλ του δράστη και τις συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη βίας.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που εργαζόταν στην Πολεμική Αεροπορία και δεν είχε δώσει αφορμές στη γειτονιά. Ωστόσο, αρκετοί εμφανίζονται συγκλονισμένοι από το γεγονός ότι πίσω από μια φαινομενικά ήρεμη καθημερινότητα μπορεί να κρύβονταν σοβαρά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από περιοίκους και συγγενικά πρόσωπα, ενώ κρίσιμη θεωρείται και η κατάθεση της 53χρονης γιατρού, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας της. Παράλληλα, τα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζουν το όπλο που βρέθηκε στο διαμέρισμα, καθώς και όλα τα ευρήματα από τον χώρο του περιστατικού.