Στον 25χρονο Γιάγκο Λουίς ντε Κάμπος ε Σίλβα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε ιδιωτική πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο την Κυριακή, 24 Αυγούστου. Πρόκειται για γνωστό μοντέλο από τη Βραζιλία. Ο φίλος του, ο οποίος διασώθηκε και νοσηλεύτηκε αρχικά σε κώμα, είναι πορνοστάρ.

Ο Γιάγκο Λουίς ντε Κάμπος ε Σίλβα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το Προσωπικό του Ξενοδοχείου την Κυριακή. Η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του θανάτου του, ενώ εξετάζεται αν η λευκή σκόνη που εντοπίστηκε στο δωμάτιο είναι ναρκωτική ουσία.

Ο 25χρονος, με καταγωγή από το Ζακαρεΐ στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, βρισκόταν για διακοπές στον Ορνό της Μυκόνου μαζί με τον 23χρονο ηθοποιό και δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες, Ράιαν Σιλβέιρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί γιόρταζαν τα 25α γενέθλια του Σίλβα όταν σημειώθηκε η τραγωδία το Σάββατο, 23 Αυγούστου.

Οι δύο άνδρες βρέθηκαν από καθαρίστριες του ξενοδοχείου οι οποίες μπήκαν στο δωμάτιο αφού παρατήρησαν διαρροή νερού από το μπαλκόνι. Εκεί βρήκαν τους δύο Βραζιλιάνους μέσα στην πισίνα, χωρίς να ανταποκρίνονται. Ο Σίλβα διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ ο Σιλβέιρα βγήκε ζωντανός από το νερό χάρη στην παρέμβαση μέλους του Προσωπικού. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση, αλλά στη συνέχεια ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Η Πρεσβεία της Βραζιλίας στην Αθήνα επιβεβαίωσε τον θάνατο του Γιάγκο Σίλβα και δήλωσε ότι παρέχει υποστήριξη στην οικογένειά του.

Κατά την αυτοψία στο χώρο του δωματίου, οι Αρχές εντόπισαν στο μπαλκόνι μία χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν τέσσερα μικρά φακελάκια που περιείχαν λευκή σκόνη άγνωστης σύνθεσης, η οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι ναρκωτική ουσία. Τα ευρήματα κατασχέθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυκόνου και θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση.

Οι Αρχές έχουν ήδη παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου.