Ναρκωτικά βρέθηκαν σε μαντρί γνωστού συνδικαλιστή κτηνοτρόφου της Μαγνησίας. Παράλληλα, ο «προβεβλημένος» συνδικαλιστής ερευνάται και για παράνομη ανασύσταση ζωϊκού κεφαλαίου.

Οι Αρχές εντόπισαν σήμερα Τετάρτη τα ναρκωτικά, όταν έγινε έφοδος στο σπίτι του μετά από εισαγγελική εντολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα ήταν στοχευμένη καθώς τον παρακολουθούσαν για παράνομη ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, με παραβίαση των κανόνων προστασίας από την ευλογιά.

Υπό διερεύνηση βρίσκονται όλες οι αποζημιώσεις που έχει λάβει, διότι σύμφωνα με δηλώσεις του η επιχείρησή του επλήγη, από το φαινόμενο των νεκρών ψαριών στον Παγασητικό.

Πηγή: GegonotaNews