Γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης αλυσίδας spa,έπεσε στα χέρια της Οικονομικής Αστυνομίας, αφού φέρεται να ηγήθηκε κυκλώματος το οποίο εξαπατούσε εύπορους πολίτες με «επενδύσεις» σε καζίνο.

Η ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ ανάμεσα στα θύματα φέρεται να βρίσκεται και ο πρώην παίκτης ριάλιτι, Σπύρος Μαρτίκας, που φέρεται να κατήγγειλε εξαπάτηση μεγάλης οικονομικής αξίας.

Η επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε Αττική και Πελοπόννησο, με τον συλληφθέντα να θεωρείται κεντρικό πρόσωπο σε κύκλωμα που υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις μέσω ανύπαρκτων επενδύσεων σε καζίνο.

Αντί για κέρδη, τα θύματα βρέθηκαν αντιμέτωπα με εκβιασμούς, απειλές και βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας παρουσιαζόταν ως “εγγυητής αξιοπιστίας”, προσελκύοντας άτομα με σημαντική οικονομική επιφάνεια.

Τα μέλη του κυκλώματος έπειθαν τα υποψήφια θύματα να επενδύσουν μεγάλα ποσά, με την υπόσχεση ότι θα αποκομίσουν τεράστια κέρδη από «σίγουρα παιχνίδια» σε καζίνο.

Τα χρήματα εξαφανίζονταν, και όταν οι επενδυτές ζητούσαν εξηγήσεις ή επιστροφή των ποσών τους, οι δράστες αντέδρασαν με απειλές, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς.

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη και το πλήρες εύρος της δράσης τους.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο αριθμός των θυμάτων υπερβαίνει τα δέκα.

Πηγή: pelop.gr

Επιμέλεια: Δημ. Κουμ.