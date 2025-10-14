Νεαρός γιατρός της Θεσσαλονίκης, δια ασήμαντον αφορμή ξυλοκοπεί άγρια έναν ηλικιωμένο επιχειρηματία, 82 ετών, στην καρδιά της πόλης.

Σημάδια των καιρών. Ένας επιστήμονας που έχει δώσει και τον όρκο του Ιπποκράτη, κατεβαίνει από το αυτοκίνητό του και δέρνει ανελέητα έναν γέροντα, επειδή τάχα «μου ακούμπησε το αυτοκίνητο», χωρίς ωστόσο να διαπιστώνεται καμία ζημιά.

Το θέμα δεν είναι βεβαίως το ασήμαντο τροχαίο, αυτό καθαυτό. Είναι η συμπεριφορά του νέου επιστήμονα γιατρού, γνωστού στη Θεσσαλονίκη. Η έκρηξη βίας και τα σημάδια από τα χτυπήματά του, στο πρόσωπο του ηλικιωμένου επιχειρηματία, φανερώνουν πως αυτός ο άνθρωπος προφανώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα θυμού και μη ελεγχόμενης οργής.

Σημειώστε ότι μιλάμε για γιατρό χειρουργό, στον οποίο εμπιστεύονται τη ζωή τους πολλοί ασθενείς.

Ο Αντώνης Διαμαντάκης, 82 ετών, μίλησε στη «Ζούγκλα» και κατήγγειλε το περιστατικό, το οποίο συνέβη το πρωί της 2ας Οκτωβρίου.

Όπως λέει, περίμενε να ανάψει πράσινο το φανάρι σε κεντρικό δρόμο της Καλαμαριάς. Μπροστά του ακριβώς βρισκόταν ο γιατρός εντός του οχήματός του, μίας BMW με σουηδικές πινακίδες. Μόλις το φανάρι άναψε πράσινο, ο γιατρός φέρεται να απευθύνθηκε στον 82χρονο λέγοντάς του πως τον χτύπησε με το όχημά του.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει ο ηλικιωμένος, παρόλο που δεν υπήρχε γρατζουνιά, ο γιατρός τον χτύπησε με μπουνιές, με αποτέλεσμα να πέσει στο κράσπεδο και να χτυπήσει το κεφάλι του. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ ενώ στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση στην Αστυνομία.

Ο γιατρός εξαφανίστηκε. Όπως τονίζει ο ηλικιωμένος επιχειρηματίας, κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου είχαν κρατήσει την πινακίδα του αυτοκινήτου κι έτσι μπόρεσαν και τον εντόπισαν.

Τώρα τον λόγο έχουν οι Αρχές, αφού την Πέμπτη ο γνωστός γιατρός έχει κληθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς για το περιστατικό.

Ακούστε τι είπε ο κ. Αντώνης Διαμαντάκης:

Τι απαντά ο καταγγελόμενος γιατρός:

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον γνωστό γιατρό για να τοποθετηθεί επί του θέματος, ο οποίος απάντησε πως «δεν θέλω να κάνω καμία δήλωση».