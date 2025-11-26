Ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών δικάζεται αυτή την ώρα πασίγνωστος ηθοποιός ο οποίος κατηγορείται ότι το 2020 έλαβε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνοντας ότι είναι αγρότης και ότι μίσθωνε τρία αγροτεμάχια στα Γρεβενά.

Ο ηθοποιός με τα αρχικά Α.Π., που κατάγεται από την Δράμα και συμμετείχε σε πολλές δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, είπε στην απολογία του ότι είχε σκοπό να δημιουργήσει ένα χώρο «ευ ζην» και χάρηκε όταν μέσω μεσίτη βρήκε τα αγροτεμάχια και μάλιστα με χαμηλό μίσθωμα 30 ευρώ το μήνα.

Σε ερώτηση της Προέδρου του δικαστηρίου αν είχε συναντήσει ποτέ τον ιδιοκτήτη απάντησε αρνητικά και ότι όλα γίνονταν μέσω του λογιστή του.

Συνολικά στο εδώλιο κάθονται 14 άτομα για πράξεις του 2020 που αφορούν βοσκοτόπια ακόμα και στη Ροδόπη από αγρότες στην Κρήτη στην πλειοψηφία τους. Πριν από λίγο ο εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρότεινε την ενοχή τους.

«Ήταν ένα πολύ καλά οργανωμένο σύστημα εκμετάλλευσης των κενών στο απόθεμα. Ο καθένας μπορούσε να δηλώσει ότι θέλει και να μην ελέγχεται. Το πως λειτουργούσαν τα ΚΥΔ θέλει διερεύνηση. Στερήθηκαν νόμιμοι αγρότες επιχορηγήσεις» τόνισε ο δικαστικός λειτουργός.