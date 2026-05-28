Μια ημέρα πριν είχε αποφυλακιστεί ο 34χρονος οδηγός που συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης (27/5), για απειλή με πιστόλι κρότου, στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής. Ο εν λόγω άνδρας (γνωστός ως «Μποξέρ») είναι ένας εκ των βασικών καταδικασθέντων για την πολύκροτη δολοφονία του 39χρονου επιχειρηματία Ιάκωβου Εμμανουήλ, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο τον Ιανουάριο του 2017 στην Κρήτη.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 27ης Μαΐου 2026. Όλα ξεκίνησαν από μια έντονη φραστική διένεξη ανάμεσα στον 34χρονο και έναν άλλο οδηγό στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 34χρονος έβγαλε ένα πιστόλι κρότου, το πρόταξε απειλητικά εναντίον του άλλου οδηγού και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.

Το θύμα ειδοποίησε αμέσως το Κέντρο Άμεσης Δράσης. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εντόπισαν το όχημα του δράστη να κινείται επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, παρά το γεγονός ότι ο 34χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το πιστόλι κρότου, ένας γεμιστήρας και 11 φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η δολοφονία του Ιάκωβου Εμμανουήλ το 2017

Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο 34χρονος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για τη δολοφονία του Ιάκωβου Εμμανουήλ. Το περιστατικό στο Μέγαρο Μουσικής σημειώθηκε μόλις μια ημέρα μετά την αποφυλάκισή του.

Τα ίχνη του άτυχου επιχειρηματία είχαν χαθεί το απόγευμα της Πέμπτης 5 Ιανουαρίου 2017 στην Κρήτη. Μετά από πέντε ημέρες ερευνών, μέσα στον βαρύ χιονιά που έπληττε τότε το νησί, κάτοικοι της Ροδιάς Ηρακλείου ειδοποίησαν τις Αρχές για ένα παρατημένο αυτοκίνητο με μισάνοιχτα παράθυρα στην άκρη του δρόμου. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν σε κοντινή απόσταση το άψυχο σώμα του 39χρονου, πεσμένο μπρούμυτα μέσα σε ένα ρέμα.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό τον Ιούνιο του 2018 από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου. Στο εδώλιο είχαν καθίσει συνολικά τέσσερα άτομα: ο 37χρονος (τότε) συνέταιρος του θύματος, ο νυν συλληφθείς (ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν 26 ετών και ήταν γνωστός με το προσωνύμιο «Μποξέρ»), ένας ακόμη 28χρονος, καθώς και μία 33χρονη γυναίκα (πρώην σύντροφος του συνεταίρου).

Ο 37χρονος συνέταιρος και ο 28χρονος συγκατηγορούμενός του καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, χωρίς ελαφρυντικά.

Ο «Μποξέρ» καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου.

Όσον αφορά την 33χρονη γυναίκα, αποφασίστηκε η ομόφωνη αθώωσή της.

Η υπόθεση είχε οδηγηθεί σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης τον Μάρτιο του 2020. Η νέα σύλληψη του – 34χρονου πλέον – «Μποξέρ» στους δρόμους της Αθήνας φέρνει ξανά στο προσκήνιο την πολύκροτη αυτή ιστορία.