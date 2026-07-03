Γνωστός τράπερ, δυο influencers και ένας παρουσιαστής – μοντέλο πέρασαν την πόρτα της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και έδωσαν εξηγήσεις στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για «παράνομη προώθηση – διαφήμιση τυχερών παιγνίων που διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους μέσω διαδικτύου».

Με απλά λόγια, χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ειδικότερα το Instagram, διαφημίζοντας τυχερά παιχνίδια που διεξάγονταν μέσω διαδικτύου χωρίς να έχουν πάρει την σχετική άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Η καταγγελία έγινε πριν από έναν χρόνο καθώς πρόκειται για τέσσερα πρόσωπα που, συνολικά, έχουν «περισσότερους από 1.720.000 ακολουθούντες χρήστες, λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο ως επιδραστές (Influencers)».

«Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την υψηλή τους αναγνωρισιμότητα και το γεγονός ότι στο σύνολό τους συγκεντρώνουν περισσότερους από 1.720.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram), προκειμένου να δελεάσουν το κοινό και να προωθήσουν τις παράνομες πλατφόρμες», αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Οι αστυνομικοί, ύστερα από προκαταρκτική έρευνα που έκαναν, κατέληξαν στην ταυτοποίηση των τεσσάρων «ως διαχειριστών των εμπλεκομένων στην υπόθεση λογαριασμών-προφίλ».

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους «για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιγνίων που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς άδεια, ως διαφημιστές», υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Παράλληλα, οι διαφημιζόμενοι ιστότοποι εντάχθηκαν στον οικείο κατάλογο (Blacklist) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., όπου σύμφωνα με τον Νόμο, οι παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) είναι υποχρεωμένοι να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτούς, καθόσον παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά το διαδίκτυο για παρόμοια φαινόμενα παράνομης εμπορικής επικοινωνίας από πρόσωπα μεγάλης επιρροής.