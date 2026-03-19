Στη σύλληψη γνωστού τράπερ προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης 18/3 στην περιοχή των Πατησίων, έπειτα από κινηματογραφική καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας.

Ο 27χρονος τράπερ, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, σύντροφος επίσης πασίγνωστης Influencer, δεν είναι άγνωστος στις διωκτικές αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ίδιος επέβαινε ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα, η οποία κινείτο στην οδό Πατησίων. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο, ο οδηγός αγνόησε το σήμα και ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει από το σημείο.

Ακολούθησε καταδίωξη σε κεντρικούς δρόμους, με τους δύο επιβαίνοντες να επιχειρούν να απαλλαγούν από ενοχοποιητικά στοιχεία, πετώντας, ένα μαχαίρι με λάμα περίπου 20 εκατοστών.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στην οδό Ράλλη, όπου η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το πλήρες ποινικό παρελθόν των συλληφθέντων, καθώς και τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες υποθέσεις.