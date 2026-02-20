Τον Γολγοθά που βιώνει επειδή, όπως λέει, πρωτοστάτησε με ενέργειες και κινητοποιήσεις, κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, περιγράφει η Γωγώ Μπιτάκου στη «Ζούγκλα».

Η γνωστή δημοσιογράφος, πτυχιούχος νομικής και διοργανώτρια αθλητικών event, αναφέρει στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα πως έπειτα από 8 χρόνια είναι κατηγορούμενη για εγκλήματα κατά της κυβέρνησης, επειδή προσπάθησε να πείσει με γραπτό μήνυμα το 2018 κάποιους πολιτικούς εκείνης της εποχής να μην ψηφίσουν τη Συμφωνία.

Η ίδια μιλώντας ανοιχτά, αναφέρει όλα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής, καταλήγοντας πως πρόκειται για καθαρή στοχοποίηση στο πρόσωπό της από το σύστημα.

«Πριν λίγες μέρες ήρθε κλήση από τον Ανακριτή. Μου άσκησαν δίωξη με τον νόμο 157 που αφορά εγκλήματα κατά κυβέρνησης κάτι που γίνεται πρώτη φορά σε πολίτη για μήνυμα που είχα στείλει το 2018 σε κινητά υπουργών και βουλευτών τα οποία βρήκα δημοσιευμένα, προσπαθώντας να ασκηθεί πίεση να μην υπογράψουν τη συμφωνία Πρεσπών. Mάλιστα έστειλα μηνύματα από το κινητό του πατέρα μου και τον τραβάνε κι αυτόν, ηλικιωμένο άνθρωπο», λέει μεταξύ άλλων και προσθέτει:

«Από το μήνυμα μόνο κακούργημα δεν προκύπτει ότι είναι. Έχουν απορήσει όλοι οι δικηγόροι που το έχουν δει, γιατί δεν πήγε αρχείο στην προανάκριση και τόσα χρόνια μετά ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα που έχει ποινή φυλάκισης 10 έτη. Είχα πρωτοστατήσει τότε στα συλλαλητήρια κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι εντελώς πρωτόγνωρο άδικο και παράλογο αυτό που μου κάνουν με τη δίωξη για κακούργημα λες και είμαι εγκληματίας επειδή εξέφρασα ως ελεύθερος πολίτης την αντίθεση μου».

Η Γεωργία Μπιτάκου, αναμένεται να περάσει το κατώφλι του Ανακριτή στις 27 Φεβρουαρίου. Όπως τονίζει, έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και πιστεύει πως η υπόθεσή της θα λήξει.

Ακούστε όλα όσα είπε στη «Ζούγκλα»:

Δείτε κάποιες τηλεοπτικές εμφανίσεις της Γεωργίας Μπιτάκου: