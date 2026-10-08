Σύμφωνα με πληροφορίες του «Zougla.gr», εντοπίστηκε ζωντανός ο 50χρονος αγνοούμενος δημοτικός υπάλληλος της Τρίπολης που αγνοείτο από Πέμπτη 1η Οκτωβρίου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αλέξης Κούτρας, εντοπίστηκε σε υψόμετρο σε βουνό και είναι καλά στην υγεία του.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετείχε ομάδα της ΕΜΑΚ, εθελοντές της περιοχές, κυνηγοί και η ομάδα ANUBIS Κ9 με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.

Τις προηγούμενες ημέρες κατά την διάρκεια των αναζητήσεων είχε βρεθεί το γιλέκο εργασίας του, τα γάντια του, το κινητό του τηλέφωνο όπου έλειπε η μπαταρία, η μπαταρία σε άλλο σημείο , χρηματικό ποσό, η φόρμα εργασίας του και τα παπούτσια του.

Ο 50χρονος δημοτικός υπάλληλος του δήμου Γορτυνίας εξαφανίστηκε μυστηριωδώς την Πέμπτη το πρωί 1η Οκτωβρίου στην είσοδο του χωριού Καρκαλού, όπου μαζί με έναν άλλον δημοτικό υπάλληλο περίμεναν το απορριμματοφόρο προκειμένου να ξεκινήσουν την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Οι έρευνες για το τι συνέβη και βρέθηκε μετά από τόσες ημέρες σε μεγάλο υψόμετρο ζωντανός, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το χρονικό της εξαφάνισης του 50χρονου

Η εξαφάνιση του 50χρονου υπαλλήλου της υπηρεσίας καθαριότητας σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 1 Οκτωβρίου, γύρω στις 08:30, στην είσοδο του χωριού Καρκαλού.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συναδέλφων του, ο 50χρονος βρισκόταν σε προγραμματισμένο δρομολόγιο αποκομιδής απορριμμάτων προς τη Βυτίνα.Κάποια στιγμή απομακρύνθηκε αναφέροντας ότι έπρεπε να τακτοποιήσει μια προσωπική του ανάγκη, ωστόσο δεν επέστρεψε ποτέ στο απορριμματοφόρο.

Η δήλωση εξαφάνισης υποβλήθηκε επίσημα από συγγενικά του πρόσωπα στις 13:30 της ίδιας ημέρας στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές.

Η επιστολή-καταγγελία της οικογένειας του Αλέξιου Κούτρου πριν τον εντοπισμό του

Πριν από τον εντοπισμό του 50χρονου Αλέξιου Κούτρου σε μεγάλο υψόμετρο στη Γορτυνία, η οικογένειά του είχε προχωρήσει σε μια καταγγελία.

Μέσω επιστολής που απέστειλαν στο τοπικό μέσο «Καλημέρα Αρκαδία», οι συγγενείς του Αλέξιου Κούτρου αποτύπωσαν τη μεγάλη αγωνία αλλά και την οργή τους για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η επιχείρηση αναζήτησης τις πρώτες ημέρες μετά την εξαφάνισή του την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Καρκαλούς.

Η οικογένεια υπογράμμισε ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος κατά τις πρώτες ώρες, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για τέτοιου είδους περιστατικά σε ορεινές και δασώδεις περιοχές.

Η επιστολή ανέφερε:

«Επικοινωνούμε μαζί σας ως οικογένεια του Αλέξιου Κούτρου, ο οποίος αγνοείται από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στην περιοχή της Καρκαλούς Γορτυνίας.

Βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι όχι μόνο με την αγωνία και τον φόβο για την τύχη του ανθρώπου μας, αλλά και με έντονη αγανάκτηση για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν οι έρευνες από τις πρώτες, ιδιαίτερα κρίσιμες, ώρες της εξαφάνισής του.

Ο Αλέξιος είναι δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Γορτυνίας και εξαφανίστηκε εν ώρα εργασίας, κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού του δρομολογίου. Παρ’ όλα αυτά, από την πλευρά του Δήμου δεν διαπιστώσαμε την άμεση και ουσιαστική κινητοποίηση που θα περιμέναμε για έναν δικό του εργαζόμενο, ο οποίος χάθηκε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

Για εμάς, χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Τις πρώτες ώρες, όταν κάθε λεπτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό σε μια υπόθεση εξαφάνισης, η έρευνα περιορίστηκε σε μια μικρή ακτίνα γύρω από το σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του. Η οικογένεια θεωρεί ότι η αναζήτηση θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είναι πολύ πιο ευρεία, οργανωμένη και εξαντλητική, ιδιαίτερα δεδομένης της μορφολογίας της περιοχής.

Και υπάρχει ένα γεγονός που θέλουμε οπωσδήποτε να αποκαταστήσουμε, καθώς έχει παρουσιαστεί λανθασμένα σε δημοσιεύματα. Τα προσωπικά αντικείμενα του Αλέξιου —το κινητό τηλέφωνο, το γιλέκο, το μπουφάν και τα γάντια εργασίας του— δεν εντοπίστηκαν από τις κρατικές δυνάμεις. Εντοπίστηκαν από μέλη της οικογένειάς μας και εθελοντικές ομάδες, οι οποίοι βγήκαν στην περιοχή και στα βουνά αναζητώντας τον άνθρωπό μας.

Δεν μπορούμε να μην αναρωτηθούμε: αν η ίδια η οικογένεια και οι εθελοντές μπορούσαν να εντοπίσουν τα προσωπικά του αντικείμενα μέσα στην περιοχή, μήπως πρέπει να εξεταστεί αν η αναζήτηση είχε εξαρχής τη μεγαλύτερη δυνατή έκταση και αποτελεσματικότητα;

Ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα έχουμε και σχετικά με τη στάση της Δημοτικής Αρχής Γορτυνίας. Ο Αλέξιος δεν είναι απλώς ένας αγνοούμενος. Είναι εργαζόμενος του Δήμου και χάθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Παρ’ όλα αυτά, η οικογένεια δεν αισθάνθηκε ότι υπήρξε από την πλευρά του Δήμου η κινητοποίηση που θα περίμενε σε μια τέτοια περίπτωση.

Ακόμη πιο σοβαρό είναι ένα συγκεκριμένο περιστατικό για το οποίο ζητάμε απαντήσεις. Ο Δήμαρχος Γορτυνίας είχε λάβει πληροφορία από πολίτη ότι είχε δει στην ευρύτερη περιοχή έναν άνθρωπο που έμοιαζε με τον Αλέξιο. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, η συγκεκριμένη πληροφορία μεταφέρθηκε στις αρμόδιες αρχές περίπου 24 ώρες αργότερα.

Για εμάς αυτό γεννά εύλογα και πολύ σοβαρά ερωτήματα: Γιατί δεν διαβιβάστηκε άμεσα στις αρμόδιες αρχές; Γιατί χρειάστηκε να περάσουν περίπου 24 ώρες; Σε μια υπόθεση εξαφάνισης, ποιος μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι αυτός ο χρόνος δεν ήταν κρίσιμος;

Παράλληλα, η οικογένεια προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της. Έχουμε κινηθεί για να έρθει εξειδικευμένη εθελοντική ομάδα διάσωσης από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η προσπάθεια συναντά καθυστερήσεις λόγω των απαιτούμενων κρατικών διαδικασιών και εγκρίσεων.

Εμείς δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο: να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να βρεθεί ο Αλέξιος. Να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο μέσο, κάθε άνθρωπος, κάθε ομάδα και κάθε τεχνολογία. Να ερευνηθεί κάθε πιθανό σημείο, όσο δύσβατο ή απομακρυσμένο κι αν είναι. Και πάνω απ’ όλα, να μη χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, όμως, θέλουμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ στην τοπική κοινωνία, στους κατοίκους της περιοχής και σε όλους τους εθελοντές που κινητοποιήθηκαν και στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας. Άνθρωποι που δεν μας γνώριζαν προσωπικά βγήκαν στα βουνά, συμμετείχαν στις έρευνες και έδωσαν χρόνο, κόπο και δύναμη για να βοηθήσουν να βρεθεί ο Αλέξιος. Η συμπαράστασή τους είναι ανεκτίμητη για εμάς και δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ.

Είμαστε η οικογένειά του. Είμαστε άνθρωποι που αυτές τις ημέρες ζούμε με την αγωνία, την αβεβαιότητα και τον φόβο για το τι έχει συμβεί στον δικό μας άνθρωπο. Δεν πρόκειται, όμως, να σταματήσουμε να τον ψάχνουμε.

Θέλουμε η υπόθεση του Αλέξιου να γίνει γνωστή. Θέλουμε να ακουστούν τα ερωτήματά μας και να δοθούν απαντήσεις. Και πάνω απ’ όλα, θέλουμε να συνεχιστεί η αναζήτηση με τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Κάθε ώρα μετράει.

Σας παρακαλούμε να αναδείξετε την υπόθεση και να δώσετε φωνή στην αγωνία και την αγανάκτησή μας. Ίσως η δημοσιοποίηση της υπόθεσης να βοηθήσει να κινητοποιηθούν ακόμη περισσότερες δυνάμεις και να φτάσει η πληροφορία σε έναν άνθρωπο που μπορεί να γνωρίζει κάτι που θα οδηγήσει στον εντοπισμό του Αλέξιου.

Ο Αλέξιος πρέπει να βρεθεί. Και εμείς δεν θα σταματήσουμε να τον ψάχνουμε.

Με εκτίμηση,

Η οικογένεια του Αλέξιου Κούτρου».