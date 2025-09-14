Αίσιο τέλος είχε η απρόσμενη περιπέτεια ενός ζευγαριού Ολλανδικής καταγωγής, σε μονοπάτι της Γορτυνίας.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι, πραγματοποιούσε πεζοπορία, σε μονοπάτι, κοντά στα Λαγκάδια του δήμου της Γορτυνίας. Υπήρξε αίτημα αναζήτησης και αμέσως, έλαβε χώρα, τοπικό σχέδιο αναζήτησης και εύρεσης των ανθρώπων αυτών.

Επιχείρησε πυροσβεστικό όχημα της Βυτίνας, με 2 πυροσβέστες.

Ενημερώθηκε για το συμβάν και το Αστυνομικό Τμήμα της Δημητσάνας.

Τελικά, οι 70χρονοι, βρέθηκαν 200 με 300 μέτρα, μακριά απ΄ τον δρόμο. Ήταν καλά στην υγεία τους και οι δύο. Το περιστατικό, δηλώθηκε στις 15:54 και η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε γύρω στις 18:06 το απόγευμα.