Λίγη ώρα απομένει για την άφιξη του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας. Ο μετροπόντικας μήκους 100 μέτρων, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του, θα αποσυναρμολογηθεί, θα ανασυρθεί στην επιφάνεια και θα αποθηκευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να είναι έτοιμος για το επόμενο έργο.

Η «Αθηνά», ένας από τους δύο μετροπόντικες που «εργάζονται» για την κατασκευή της νέας γραμμής, έχει ήδη διανοίξει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας. Η κεφαλή της αναμένεται να εμφανιστεί στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου, μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο σύγχρονος μετροπόντικας της ΑΒΑΞ δεν περιορίζεται μόνο στη διάνοιξη της σήραγγας. Τοποθετεί τσιμεντένιους δακτυλίους ανά ενάμιση μέτρο, δημιουργώντας άμεσα μια πλήρως επενδεδυμένη και ασφαλή σήραγγα.

Μέχρι σήμερα, η «Αθηνά» και το προσωπικό της ΑΒΑΞ, δουλεύοντας σε βάρδιες όλο το 24ωρο, έχουν τοποθετήσει 3.393 δακτυλίους σκυροδέματος. Η διαδρομή που έχει καλυφθεί περιλαμβάνει τις περιοχές Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή, ενώ οι εκσκαφές έχουν ξεπεράσει τις 400.000 κυβικά μέτρα χώματος.

Συνολικά 300 εργαζόμενοι της κοινοπραξίας AVAX–GHELLA–ALSTOM, σε συνεργασία με την «Ελληνικό Μετρό», εργάζονται αδιάκοπα, οδηγώντας το έργο στην τελική του φάση όσον αφορά στη διάνοιξη των σηράγγων.

Ο «δίδυμος» μετροπόντικας «Νίκη»

Την ίδια στιγμή, ο δεύτερος μετροπόντικας, με το όνομα «Νίκη», κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, καλύπτοντας συνολική διαδρομή 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το Άλσος Βεΐκου, διέσχισε το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» και πλέον βρίσκεται λίγο μετά την πλατεία Κυψέλης.

Έχει ήδη διανοίξει 2.960 μέτρα σήραγγας, δηλαδή περίπου το 42% της διαδρομής του. Στη συνέχεια θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την οδό Ακαδημίας και το Κολωνάκι, με τελικό προορισμό και για αυτόν το φρέαρ Ευαγγελισμού.

Με την ολοκλήρωση της διάνοιξης των σηράγγων, το έργο θα περάσει στη φάση κατασκευής των σταθμών. Συνολικά, έχει ήδη ολοκληρωθεί περίπου το 65% της σήραγγας της Γραμμής 4, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική πρόοδο ενός από τα μεγαλύτερα συγκοινωνιακά έργα που υλοποιούνται σήμερα στην Αθήνα.