Ρεπορτάζ: Αναΐς Βάθη

Με ιδρύτρια την πρώην δικαστικό Μπέττυ Ηλιάδου, το Greek Female Society δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης, έκφρασης και ενδυνάμωσης για τις Ελληνίδες της διασποράς, αναδεικνύοντας ιστορίες γυναικών και ανοίγοντας συζητήσεις που ξεπερνούν τα σύνορα.

Στο πολυπολιτισμικό Λονδίνο, εκεί όπου χιλιάδες Ελληνίδες χτίζουν τη δική τους πορεία μακριά από την πατρίδα, μια πρωτοβουλία επιχειρεί να μετατρέψει την ανάγκη για επικοινωνία σε μια ουσιαστική κοινότητα γυναικών. Το όνομά της είναι Greek Female Society και στο επίκεντρό της βρίσκεται μια απλή αλλά δυνατή ιδέα: καμία γυναίκα δεν χρειάζεται να πορεύεται μόνη.

Σε μια εποχή όπου η γυναικεία ενδυνάμωση συζητείται περισσότερο από ποτέ, το Greek Female Society επιλέγει να δώσει έμφαση στην ανθρώπινη επαφή, την ανταλλαγή εμπειριών, τη γνώση και τη συλλογική εξέλιξη.

Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από εκδηλώσεις, συζητήσεις και συνεντεύξεις με γυναίκες διαφορετικών επαγγελματικών διαδρομών, η πρωτοβουλία διαμορφώνει έναν χώρο όπου η ελληνική ταυτότητα συναντά τη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα.

Η γυναίκα πίσω από την πρωτοβουλία

Πίσω από το Greek Female Society βρίσκεται η Μπέττυ Ηλιάδου, μια γυναίκα με μακρά διαδρομή στον χώρο της Δικαιοσύνης και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Απόφοιτος της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δίκαιο και την Εγκληματολογία, υπηρέτησε περισσότερα από τριάντα χρόνια στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Σήμερα ζει στο Λονδίνο, δραστηριοποιείται στη συγγραφή και συμμετέχει σε κοινωνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα που αφορούν τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία.

Η ίδια είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου The Vagina Chronicles, ενώ η παρουσία της σε δημόσιες συζητήσεις για την έμφυλη βία αναδεικνύει μια πλευρά της δραστηριότητάς της που συνδέει τη νομική εμπειρία με την κοινωνική ευαισθητοποίηση. Hellenic Centre +1

Η μετάβαση από τις δικαστικές αίθουσες στη δημιουργία μιας γυναικείας κοινότητας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται για δύο διαφορετικούς κόσμους με έναν κοινό άξονα: τον άνθρωπο, την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε γυναίκας να ακούγεται.

Από τη δικτύωση στην ουσιαστική σύνδεση

Μια από τις χαρακτηριστικές δράσεις του Greek Female Society πραγματοποιήθηκε στο Chelsea του Λονδίνου, με κεντρική ομιλήτρια τη γνωστή σύμβουλο προσωπικής ανάπτυξης και σχέσεων Μάρεα Λαουτάρη.

Η εκδήλωση, με θέμα τον ρόλο της γυναίκας ως καταλύτη στις σχέσεις, φιλοξενήθηκε στην κατοικία της Βάσως Κινάνη-Κούρου, συζύγου του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα του LikeWoman.gr, γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών συναντήθηκαν για να συζητήσουν ζητήματα αυτογνωσίας, συναισθηματικής ισορροπίας και προσωπικής εξέλιξης. LikeWoman.gr

Η σημασία τέτοιων συναντήσεων δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο μιας ομιλίας. Για μια γυναίκα που ζει στο εξωτερικό, η δημιουργία νέων σχέσεων, η ανταλλαγή βιωμάτων και η αίσθηση ότι ανήκει σε μια κοινότητα μπορούν να αποκτήσουν ξεχωριστή αξία.

Και αυτό είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της φιλοσοφίας που εκφράζει το Greek Female Society: η ενδυνάμωση δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση. Μπορεί να είναι και συλλογική εμπειρία.

Οι ιστορίες των γυναικών βρίσκουν το δικό τους βήμα

Η δραστηριότητα της πρωτοβουλίας επεκτείνεται και στον ψηφιακό χώρο, μέσα από συνεντεύξεις και παρουσιάσεις γυναικών με διαφορετικές επαγγελματικές ταυτότητες.

Ανάμεσα στις γυναίκες που έχουν φιλοξενηθεί στο περιεχόμενό της βρίσκονται η επιχειρηματίας στον χώρο του marketing Μαντώ Παπαδοπούλου, η εκπαιδευτικός Μαρία Ποσνακίδου και η δικηγόρος της Νέας Υόρκης Μαρία Μάρκου. YouTube +2

Παράλληλα, μέσα από συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις προβάλλονται Ελληνίδες που διαγράφουν ενδιαφέρουσες διαδρομές στο εξωτερικό, όπως η sommelier Ιωάννα Νεράντζη, η οποία έχει αναπτύξει την επαγγελματική της παρουσία στον απαιτητικό χώρο της βρετανικής γαστρονομίας. LikeWoman.gr

Αυτή η πολυφωνία είναι ουσιαστική. Η σύγχρονη Ελληνίδα δεν έχει μία μόνο ταυτότητα ούτε ακολουθεί μια προκαθορισμένη διαδρομή. Είναι επιστήμονας, επιχειρηματίας, δημιουργός, εργαζόμενη, μητέρα, επαγγελματίας που ξεκινά ξανά από την αρχή ή γυναίκα που αναζητά τη δική της επόμενη ευκαιρία.

Αναδεικνύοντας διαφορετικές ιστορίες, το Greek Female Society επιχειρεί να υπενθυμίσει ότι η επιτυχία δεν έχει ένα και μοναδικό πρόσωπο.

Μια παρουσία στον ευρύτερο ελληνισμό του Λονδίνου

Η δράση της κοινότητας δεν περιορίζεται στις δικές της διοργανώσεις.

Τον Φεβρουάριο και τον Ιούλιο του 2026 καταγράφεται η παρουσία της Μπέττυς Ηλιάδου, με την ιδιότητα της ιδρύτριας και προέδρου του Greek Female Society London, σε εκδηλώσεις της ελληνικής ομογένειας στη βρετανική πρωτεύουσα. toManifesto.gr +1

Η συμμετοχή αυτή δείχνει την προσπάθεια σύνδεσης της πρωτοβουλίας με το ευρύτερο δίκτυο ελληνικών συλλόγων και κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, η ιδρύτριά της συμμετέχει σε συζητήσεις με έντονο κοινωνικό περιεχόμενο. Στις 19 Νοεμβρίου 2026, το Hellenic Centre του Λονδίνου διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα Greece’s Gender Divide: Femicide Through the Lens, με τη Μπέττυ Ηλιάδου μεταξύ των ομιλητριών.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αναπαράσταση των γυναικοκτονιών στον κινηματογράφο και στα μέσα ενημέρωσης, οι κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από την έμφυλη βία και η σχέση τους με θεσμικές και νομοθετικές ευθύνες. Hellenic Centre

Πρόκειται για μια θεματολογία που υπερβαίνει την έννοια της επαγγελματικής δικτύωσης και αγγίζει βαθύτερα ζητήματα ισότητας, δικαιωμάτων και κοινωνικής αλλαγής.

Η επόμενη πρόκληση: από την έμπνευση στον αντίκτυπο

Η ανάπτυξη κάθε γυναικείας κοινότητας συνοδεύεται από ένα ουσιαστικό ερώτημα: πώς μπορεί η έμπνευση να μετατραπεί σε διαρκές αποτέλεσμα;

Οι εκδηλώσεις, οι συνεντεύξεις και οι δημόσιες συζητήσεις αποτελούν σημαντικά πρώτα βήματα. Η μακροπρόθεσμη αξία, ωστόσο, μιας τέτοιας προσπάθειας κρίνεται από τις ευκαιρίες που δημιουργεί, τις συνεργασίες που καλλιεργεί και τη δυνατότητά της να φτάνει σε γυναίκες με διαφορετικές ανάγκες και κοινωνικές αφετηρίες.

Για το Greek Female Society, η πρόκληση αυτή συνιστά και μια ευκαιρία: να εξελιχθεί σε έναν ακόμη πιο ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις Ελληνίδες της Βρετανίας και, ενδεχομένως, σε γυναίκες της ελληνικής διασποράς σε άλλες χώρες.

Τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία καταγράφουν συγκεκριμένες δράσεις και παρουσίες, χωρίς όμως να παρέχουν πλήρη εικόνα για τον αριθμό των ενεργών μελών, την οργανωτική δομή ή τον συνολικό κοινωνικό αντίκτυπο του φορέα.

Αυτό που ήδη διαφαίνεται είναι η πρόθεση να δοθεί χώρος σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.

Όταν οι γυναίκες στηρίζουν η μία την άλλη

Σε μια περίοδο κατά την οποία η καθημερινότητα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, ανταγωνισμό και διαρκείς απαιτήσεις, η αξία μιας ανθρώπινης κοινότητας παραμένει αναντικατάστατη.

Το Greek Female Society εκφράζει ακριβώς αυτή την ανάγκη: να υπάρχουν χώροι όπου οι γυναίκες μπορούν να συναντηθούν όχι μόνο για να παρουσιάσουν τις επιτυχίες τους, αλλά και για να μοιραστούν εμπειρίες, αμφιβολίες, προβληματισμούς και φιλοδοξίες.

Γιατί η γυναικεία ενδυνάμωση δεν μετριέται αποκλειστικά με τίτλους, διακρίσεις ή δημόσιες εμφανίσεις. Μετριέται και με τις σχέσεις εμπιστοσύνης που δημιουργούνται, τις ευκαιρίες που προσφέρονται και το θάρρος που αποκτά μια γυναίκα όταν ανακαλύπτει ότι υπάρχουν και άλλες με κοινές εμπειρίες.

Από το Λονδίνο, το Greek Female Society επιχειρεί να δώσει στη σύγχρονη Ελληνίδα κάτι περισσότερο από ένα βήμα προβολής: την αίσθηση ότι η δική της ιστορία έχει αξία και ότι, όταν οι γυναικείες φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν πολύ πιο μακριά.