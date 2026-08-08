Ένα ακόμη μέλος της ρωσόφωνης μαφίας συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (7/8), στο Παλαιό Φάληρο, στα όρια με την Καλλιθέα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Πρόκειται για 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε, από το 2025, ένταλμα σύλληψης του Τμήματος Εκβιαστών. Ο άνδρας φέρεται να ανήκε στην επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης του Έντικ, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε ως αντικείμενο τους εκβιασμούς επιχειρηματιών και τις βίαιες επιθέσεις σε άτομα με τα οποία η συμμορία είχε διαφορές.

Επίσης, συνελήφθη και ένα ακόμη άτομο, ηλικίας 37 ετών, το οποίο είχε ήδη απασχολήσει τις Αρχές για την ίδια υπόθεση.

Σημειώνεται, επίσης, ότι την Παρασκευή (7/8), έγινε γνωστό ότι συνελήφθη στη Γερμανία ο 31χρονος καταζητούμενος Ηλίας Εμινίδης, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που φέρονται να διαπράχθηκαν στην Ελλάδα. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από στενή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά τις δολοφονίες των Γιάννη Σκαφτούρου, Ρουμπέτη και Μουζακίτη, ενώ ο συλληφθείς φέρεται να συνδέεται με τη «ρωσική μαφία».

Ο 49χρονος είχε διαφύγει στο εξωτερικό

Οι Αρχές είχαν πληροφορίες ότι ο 49χρονος είχε διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο το τελευταίο διάστημα επέστρεψε στην Ελλάδα. Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Μαζί του συνελήφθη ακόμη ένα άτομο, 37 ετών, το οποίο είχε ήδη απασχολήσει τις Αρχές για την ίδια υπόθεση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί τον Αύγουστο του 2025, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης, κατά την οποία αποκαλύφθηκε η δράση κυκλώματος που φέρεται να εμπλεκόταν σε λαθρεμπόριο τσιγάρων, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς.

Το δεύτερο άτομο είχε αφεθεί ελεύθερο τον Μάρτιο του 2026 με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, εντοπίστηκε να επιβαίνει στο ίδιο όχημα με τον 49χρονο, ο οποίος αναζητούνταν βάσει εντάλματος σύλληψης. Ως εκ τούτου, συνελήφθη εκ νέου, αυτή τη φορά για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

«Πίτμπουλ» και «μπουλντόγκ»

Αστυνομικές πηγές περιγράφουν τους δύο άνδρες ως ιδιαίτερα βίαια μέλη της οργάνωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας τους αποκαλούσαν «πίτμπουλ» και «μπουλντόγκ», λόγω της αγριότητας που φέρονται να επιδείκνυαν κατά τις επιθέσεις εναντίον αντιπάλων, αλλά και στους εκβιασμούς επιχειρηματιών.

Οι δύο φέρονται να συμμετείχαν στη δεύτερη επιχειρησιακή ομάδα της οργάνωσης, η οποία είχε ως αντικείμενο, κυρίως, τους εκβιασμούς και τους ξυλοδαρμούς γνωστών Ελλήνων επιχειρηματιών.

Στην ογκώδη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις Αρχές, καταγγελίες και στοιχεία για σειρά επιθέσεων και εκβιασμών.

Μάλιστα, μετά τη δολοφονία του Γιάννη Βούρου στη Βοιωτία, οι δύο φέρονται να εκβίασαν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία, αποσπώντας, σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο 49χρονος και ο εκτελεστικός βραχίονας

Η σύλληψη του 49χρονου έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης. Στη Γερμανία έχει ήδη συλληφθεί ένα ακόμη μέλος, το οποίο φέρεται να ανήκει στον εκτελεστικό βραχίονα της συμμορίας και να συνδέεται με δολοφονίες.

Ο συγκεκριμένος συλληφθείς αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Σε αντίθεση με τον 49χρονο, ο οποίος συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο και φέρεται να είχε ρόλο στους εκβιασμούς και τους ξυλοδαρμούς, ο άνδρας που συνελήφθη στη Γερμανία φέρεται να είχε ενταχθεί στον εκτελεστικό βραχίονα της οργάνωσης, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέεται με τις δολοφονίες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 7 Αυγούστου 2026, σε περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής, δύο άτομα, ηλικίας 49 και 37 ετών.

Σε βάρος του 49χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της εκβίασης, ενώ ο 37χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.

Ειδικότερα, ο 49χρονος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025 και δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας (σχετικό το από 10-03-2025 Δελτίο Τύπου).

Για συμμετοχή στην ίδια εγκληματική οργάνωση είχε κατηγορηθεί και ο 37χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί κατόπιν σχετικού εντάλματος τον Αύγουστο του 2025, ενώ είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με περιοριστικούς όρους (σχετικό το από 29-08-2025 Δελτίο Τύπου).

Ο εντοπισμός του 49χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, κατά την οποία οι ανωτέρω ακινητοποιήθηκαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων σε περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής και συνελήφθησαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».