Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου, έναν 36χρονο στην περιοχή του Ασπροπύργου, ο οποίος καταζητούνταν με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Πρόκειται για το δεξί χέρι του περιβόητου «Έντικ», του σκληρού Ελληνο-ουκρανού που ζει στο Ντουμπάι.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., ο 36χρονος φέρεται να συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2025. Τα μέλη της κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, εξακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Όμως, η εγκληματική δράση του ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Το 2011 είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές από σχολεία της Δυτικής Αττικής. Το 2012 είχε κατηγορηθεί ξανά για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε κλοπές. Το 2016 συνελήφθη για ναρκωτικά και το 2017 για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που έκανε ληστείες σε εταιρείες της Αττικής και της Βοιωτίας.

Τον Μάρτιο του 2025 σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για συμμετοχή σε σκληρή εγκληματική οργάνωση, με 15 μέλη – αυτή του «Έντικ».

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.