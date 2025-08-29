Με σκηνές ταινίας μοιάζουν οι εικόνες από τη σύλληψη στον Ασπρόπυργο, ηγετικού μέλους της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα.

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο ντοκουμέντο, δύο συμβατικά αυτοκίνητα ακολουθούν το αυτοκίνητο του καταζητούμενου.

Όταν βρίσκουν την κατάλληλη ευκαιρία, οι αστυνομικοί του κλείνουν το δρόμο στη Λ. Νάτο, και ακινητοποιούν το όχημα.

Πάνοπλοι αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών, κατεβαίνουν από τα οχήματά τους, ακινητοποιούν τον 36χρονο και του περνούν χειροπέδες.

Δείτε το βίντεο:

Σε βάρος του 36χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή για Σύσταση Εγκληματικής Οργάνωσης και Εκβίαση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς ήταν μέλος της μαφιόζικης ομάδας του διαβόητου «Έντικ», του 50χρονου από τη Γεωργία, ο οποίος από το Ντουμπάι κινεί τα νήματα της εγκληματικής οργάνωσης.

H συγκεκριμένη ομάδα βρίσκεται σε διαμάχη με την εγχώρια μαφία λαθρεμπορίου τσιγάρων και καυσίμων, και μάλιστα μέλη της έχουν κατηγορηθεί για τέσσερις δολοφονίες αρχηγικών μελών της Greek Mafia.

O 36χρονος πυγμάχος, είχε δευτερεύοντα ρόλο στην οργάνωση της Ρωσόφωνης Μαφίας, που συμμετείχε σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, εκρήξεις και ξυλοδαρμούς κατά παραγγελία, παροχή προστασίας, απειλές, ενώ με εντολή του «Εντικ» είχαν ξυλοκοπηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, δύο Έλληνες κρατούμενοι.

Από την έρευνα του Τμήματος Εκβιαστών, ο 36χρονος τον περασμένο Οκτώβριο, απαίτησε εκβιαστικά 30.000 ευρώ από 59χρονο, με το πρόσχημα ότι όφειλε χρήματα στην οργάνωση, από συνεργασία που είχαν στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η οργάνωση αυτή είχε εξαρθρωθεί τον περασμένο Μάρτιο, αλλά ο 36χρονος δεν είχε συλληφθεί και καταζητούνταν.