Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σχολικού εκφοβισμού (bullying) σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, σε Γυμνάσιο των Γρεβενών.

Σύμφωνα με το kozanimedia, ομάδα μαθητών που φοιτούν στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου προσέγγισε μαθητές της Α΄ Τάξης και άρχισε να τους χτυπά. Όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις, οι παλαιότεροι μαθητές φέρονται να ισχυρίστηκαν πως η πράξη τους αυτή αποτελεί… «έθιμο».

Ένα από τα παιδιά που δέχθηκαν την επίθεση, δεν αποδέχθηκε τη σιωπή και ενημέρωσε αμέσως τους γονείς του, για όσα τραγικά διαδραματίστηκαν στο σχολικό περιβάλλον.

Μηνύσεις, καταθέσεις και συλλήψεις ανηλίκων

Οι γονείς του μαθητή πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Γρεβενών, όπου υπέβαλαν επίσημη μήνυση σε βάρος των εμπλεκόμενων μαθητών.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν άμεσα στη λήψη καταθέσεων και στη σύλληψη 9 ανήλικων μαθητών.

Με απόφαση του αρμόδιου Εισαγγελέα, οι συλληφθέντες μαθητές αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο μαθητής που προχώρησε στην καταγγελία διακομίστηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και σε ιατροδικαστική εξέταση. Ο νεαρός μαθητής φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του.