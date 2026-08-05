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Στη σύλληψη ενός 18χρονου ξένης καταγωγής προχώρησαν, χθες Τρίτη 04 Αυγούστου, οι αστυνομικές αρχές στα Γρεβενά, καθώς κατηγορείται για διάρρηξη και κλοπή εξοπλισμού από γυμναστήριο της πόλης.
Κατά την έρευνα στο κατάλυμά του, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα όργανα γυμναστικής που είχαν κλαπεί, αλλά και μικροποσότητα κάνναβης, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.
Η διάρρηξης και η σύλληψη
Ο 18χρονος αλλοδαπός παραβίασε την πόρτα του γυμναστηρίου, εισήλθε στον εσωτερικό χώρο και αφαίρεσε διάφορα όργανα γυμναστικής, συνολικής χρηματικής αξίας περίπου 164 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον νεαρό δράστη σε μικρό χρονικό διάστημα.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στο χώρο όπου διέμενε προσωρινά ο 18χρονος στα Γρεβενά, οι αστυνομικοί εντόπισαν:
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Το σύνολο των οργάνων γυμναστικής που είχαν κλαπεί, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.
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Μία συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.
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Έναν τρίφτη κάνναβης.
Την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών.
Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, με την οποία οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.