Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα Σάββατο (30/08) νωρίς το απόγευμα στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη σε τέσσερα ενεργά μέτωπα και καίει δασική έκταση.

Για 4 διαφορετικές εστίες πυρκαγιών, που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών, κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2025

Η πρώτη εστία της φωτιάς στα Γρεβενά εντοπίζεται στην περιοχή «Γέφυρα του Γάτου» δυτικά της πόλης, ενώ η δεύτερη καίει στο Άλσος Θεοδωρίδη, κοντά στο εκτροφείο θηραμάτων.

Αυτή τη στιγμή έχει επεκταθεί έξω από το χωριό Κυδωνιές, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έχουν λάβει το μήνυμα 112, για να απομακρυνθούν από τις οικίες τους.

Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 2 Ε/Π.