Θύμα σπείρας απατεώνων έπεσε μια 25χρονη κοπέλα στη Δεσκάτη Γρεβενών, με τη συνήθη μέθοδο της εξαπάτησης, που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, κυρίως σε ηλικιωμένους. Οι δράστες που προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, κατάφεραν να της αποσπάσουν ένα ποσό, κοντά στις 108.000 ευρώ.

Η σπείρα, σύμφωνα με την Αστυνομία, φαίνεται πως είχε συλλέξει στοιχεία και πληροφορίες για το θύμα της απάτης, ούτως ώστε να της στήσει την παγίδα.

Παράλληλα οι αστυνομικές Aρχές βλέπουν ότι υπάρχει σύνδεση της συγκεκριμένης υπόθεσης, με την ανάλογης μορφής εξαπάτηση προ ολίγων μηνών στο χωριό Καρπερό Γρεβενών κατά ηλικιωμένων, και θεωρούν πως πρόκειται για την ίδια συμμορία.

Η νεαρή γυναίκα βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ και η τοπική κοινότητα της Δεσκάτης Γρεβενών ανησυχεί ιδιαίτερα, καθώς φοβάται πως η σπείρα θα ξαναχτυπήσει στην περιοχή τους.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών έχει συλλέξει μαρτυρίες σχετικά με την εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά των δραστών που προσποιήθηκαν πως είναι υπάλληλοι από την ΑΑΔΕ, ούτως ώστε να ταυτοποιήσει τους δράστες και ακολούθως να προχωρήσει στη σύλληψή τους.