Μια αδικαιολόγητη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Κληματάκι Γρεβενών, όπου μία 55χρονη γυναίκα έχασε με φρικτό τρόπο τη ζωή της.

Το γεωργικό ελκυστήρα που οδηγούσε —ο οποίος, με βάση τα πρώτα στοιχεία, μετέφερε φορτίο με ξύλα— εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να την καταπλακώσει.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την επιχειρησιακή ανάσυρσή της, όμως η άτυχη οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παραδόθηκε στα στελέχη του ΕΚΑΒ.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών.