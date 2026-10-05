Με τον πλέον τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 27χρονου στα Γρεβενά, καθώς σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, βρέθηκε νεκρός σε αγροτική περιοχή έξω από το χωριό Μυρσίνη.

Τα ίχνη του νεαρού άνδρα από τα Γρεβενά είχαν χαθεί από το περασμένο Σάββατο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Παρά τις αγωνιώδεις αναζητήσεις των προηγούμενων ημερών, η επιχείρηση δεν απέδωσε καρπούς, οδηγώντας στη σημερινή μακάβρια ανακάλυψη.

Αναφορικά με τα αίτια της τραγωδίας, τα πρώτα στοιχεία από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ο 27χρονος να έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Αν και μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν βρει κανένα απολύτως στοιχείο που να υποδεικνύει την ύπαρξη εγκληματικής ενέργειας, η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και όλα τα πιθανά σενάρια παραμένουν ανοιχτά μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: kozanimedia