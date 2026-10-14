Στη σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Γρεβενά, μετά από σοβαρή καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η 43χρονη πρώην σύντροφός του. Η γυναίκα καταλόγισε στον κληρικό απειλητική συμπεριφορά, καθώς και διακίνηση προσωπικού υλικού (revenge porn).

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στην οικία του από κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για τη διεξαγωγή κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης.

Ευρήματα στο κινητό και ποινική δίωξη

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το κινητό τηλέφωνο του 68χρονου, εντός του οποίου βρέθηκαν αποθηκευμένες φωτογραφίες της καταγγέλλουσας.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε ογκώδης δικογραφία για αδικήματα που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία και την εκδικητική πορνογραφία, ενώ ο ίδιος οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος

Από την πλευρά του, ο 68χρονος παραδέχεται την ύπαρξη προγενέστερης δεσμού με την 43χρονη, αρνείται όμως κατηγορηματικά οποιαδήποτε πρόθεση ή ενέργεια εκδίκησης σε βάρος της.

Παράλληλα, προβάλλει ισχυρισμούς για οικονομική διαφορά μεταξύ τους, υποστηρίζοντας ότι της είχε προκαταβάλει χρηματικό ποσό για τη δημιουργία αγιογραφιών, τις οποίες εκείνη ουδέποτε του παρέδωσε.

Παύση από τα καθήκοντα του – Η ανακοίνωση της Μητρόπολης

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών, η οποία προχώρησε στην καθαίρεση του ιερέα και στην αντικατάστασή του.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Μητρόπολη αναφέρει:

«Σχετικά με την υπόθεση κληρικού που υπηρετεί σε αυτήν και για τον οποίο έγινε αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, προέβη άμεσα στην απαλλαγή του από τα διοικητικά του καθήκοντα και στην αντικατάστασή του.

Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, η Ιερά Μητρόπολη αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της».