Μυστήριο παραμένει για την Αστυνομία η εκτέλεση του Αλβανού οικοδόμου, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είναι σε πλήρη εξέλιξη, ύστερα από τα αποτελέσματα της εξέτασης dna, που αποκάλυψε ότι το θύμα είναι ο 27χρονος Αλβανός οικοδόμος που είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα.

Ειδικότερα πρόκειται για κάτοικο Χαλκίδας, παντρεμένο και χωρίς παιδιά, ο οποίος είχε δηλωθεί αγνοούμενος από τις 4 Νοεμβρίου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι το θύμα δεν ήταν γνώριμο στην αστυνομία. «Δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Ελληνική Αστυνομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιοι και γιατί δολοφόνησαν με αδίστακτο τρόπο έναν νεαρό οικοδόμο με λευκό ποινικό μητρώο.

Οι Αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν το έγκλημα, σχηματίζοντας το προφίλ του θύματος.

Συγκεκριμένα ψάχνουν να βρουν αν είχε διαφορές με κάποιον και εάν είχε απειληθεί.

Επίσης, οι αστυνομικοί εξετάζουν τις αναρτήσεις στο προσωπικό του προφίλ στο TikTok και σε άλλες εφαρμογές, προκειμένου να διαλευκάνουν με ποιους μιλούσε και εάν είχε κλείσει κάποιο ραντεβού την ημέρα της εξαφάνισής του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στη σορό του 27χρονου εντοπίστηκε θραύσμα από σφαίρα, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως οι δράστες τον σκότωσαν και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στη σορό του.

