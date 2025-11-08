Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», το ελληνικό FBI προσπαθεί να βρει την άκρη του νήματος και να εξακριβώσει την ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας, ερευνώντας 14 εξαφανίσεις που έχουν δηλωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Αττική.

Σύμφωνα με δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου, το όχημα έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση DNA και αποτυπωμάτων, ενώ η ταυτοποίηση της σορού θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της εκτεταμένης απανθράκωσης.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν καμία κατεύθυνση: από εκδίκηση, εγκληματικό κύκλωμα, μέχρι διακίνηση παράνομων προϊόντων, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για «καλοσχεδιασμένη ενέργεια».

Η διερεύνηση συνεχίζεται με συλλογή στοιχείων, ανάλυση του DNA και της ταυτότητας του θύματος και αναζήτηση πιθανών συνεργών ή δικτύου που θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει το όχημα ως εργαλείο δράσης.

Η μυστηριώδης εξαφάνιση του Αλβανού οικοδόμου

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας είναι και η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός Αλβανού οικοδόμου.

Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί πριν από περίπου τέσσερις ημέρες. Ο συγκεκριμένος άνδρας ζει στην Εύβοια και την ημέρα της εξαφάνισης θα πήγαινε στα Βίλια. Αρχικά ξεκίνησε από την Εύβοια, μαζί με έναν γνωστό του, έκανε μία στάση σε περιοχή του νησιού για να τον αφήσει, και κατόπιν συνέχισε μόνος του την πορεία του με το αυτοκίνητό του.

Μάλιστα το όχημα του οικοδόμου έχει βρεθεί εγκαταλελειμμένο από τους αστυνομικούς και εξετάζεται.

Μέλος της οικογένειάς του θα δώσει DNA στις Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο αγνοούμενος είναι ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Όπως έχουν πει μέλη της οικογένειάς του, δεν είχε διαφορές με κανέναν και δεν μπορούν να καταλάβουν τι του συνέβη και ξαφνικά δεν δίνει σημάδια ζωής.

Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές στο παρελθόν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το άγριο έγκλημα έγινε πριν από δύο μέρες, ωστόσο αποκαλύφθηκε το βράδυ της Παρασκευής (7/11), όταν ένας βοσκός έφτασε στο σημείο και εντόπισε το καμένο αυτοκίνητο.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν νεκρός ένας άνδρας που είχε απανθρακωθεί, ενώ ήταν δεμένος με χειροπέδες πισθάγκωνα.

Σημειώνεται ότι το καμένο όχημα βρέθηκε τυχαία από κυνηγό.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας τον περασμένο Μάιο, ενώ έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες είναι ίδιες με τις πινακίδες οχήματος από την Κατερίνη.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζεται.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν τα άτομα που εξαφανίστηκαν από την Αττική τις τελευταίες μέρες προσπαθώντας να ταυτοποιήσουν τον άνθρωπο που βρήκε μαρτυρικό θάνατο στη Βοιωτία.

Αυτό που παραμένει μυστήριο είναι ποιος θα μπορούσε να κάνει ένα τόσο στυγερό έγκλημα πριν από τρεις ημέρες, χωρίς μάλιστα να γίνει αντιληπτός από κανέναν.