Παρότι η εορταστική περίοδος έχει πλέον ολοκληρωθεί, η πίεση που ασκούν η εποχική γρίπη και οι ιώσεις στο σύστημα υγείας παραμένει έντονη, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα αυξημένα κρούσματα, οι νοσηλείες και οι απουσίες από σχολεία και χώρους εργασίας, επιβεβαιώνουν ότι η φετινή χρονιά, χαρακτηρίζεται από πρόωρη και ισχυρή κυκλοφορία του ιού, με κυρίαρχο τον τύπο Α. Περισσότερα από 5οο παιδιά είχαν νοσηλευτεί από την αρχή του χρόνου στα δημόσια νοσοκομεία από την αρχή του χρόνου.

Θεσσαλονίκη: Σταδιακή αποκατάσταση της διαθεσιμότητας αντιικών φαρμάκων

Στη Θεσσαλονίκη, τις προηγούμενες εβδομάδες καταγράφηκαν ελλείψεις σε αντιικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της γρίπης, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους πολίτες. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσης Ευγενίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ3, ανέφερε ότι η κατάσταση έχει αρχίσει να εξομαλύνεται, αν και ο ανεφοδιασμός των φαρμακείων εξακολουθεί να γίνεται με περιορισμένους ρυθμούς.

Όπως σημείωσε, πλέον αν ένα φαρμακείο δεν διαθέτει το συγκεκριμένο φάρμακο, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει σε κάποιο άλλο, χωρίς την έντονη ταλαιπωρία που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα αλόγιστης χρήσης, καθώς η χορήγηση γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ιατρική συνταγή. Η προσωρινή έλλειψη αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση, τόσο από ασθενείς όσο και από άτομα που το λαμβάνουν προληπτικά στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού, ο οποίος συνεχίζεται κανονικά και παρέχεται δωρεάν στα φαρμακεία, χωρίς την ανάγκη ιατρικής συνταγής. Το εμβόλιο καλύπτει πολλαπλά στελέχη του ιού και, ακόμη και σε περίπτωση νόσησης, συμβάλλει στη σαφώς ηπιότερη εκδήλωση των συμπτωμάτων. Σε περιπτώσεις έντονων συμπτωμάτων, όπως υψηλός πυρετός, βήχας, καταρροή και μυοσκελετικοί πόνοι, συνίσταται άμεση επικοινωνία με γιατρό.

Μαγνησία: Αυξημένες απουσίες μαθητών και ανησυχία στα σχολεία

Ανησυχητική είναι η εικόνα και στη Μαγνησία, όπου οι εποχικές ιώσεις επηρεάζουν σημαντικά τη σχολική κοινότητα. Σύμφωνα με στοιχεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περίπου 600 μαθητές απουσιάζουν καθημερινά από τα σχολεία λόγω γρίπης ή άλλων ιώσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση για διευθυντές σχολείων και συμβούλους σχολικής ζωής, με τη συμμετοχή ιδιωτών γιατρών, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και την προώθηση του εμβολιασμού. Παιδίατροι αναφέρουν ότι η αυξημένη νοσηρότητα στα παιδιά ξεκινά συνήθως το φθινόπωρο, κορυφώνεται αυτή την περίοδο και υποχωρεί προς τα τέλη του χειμώνα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν περιστατικά ανεμβολίαστων παιδιών που εμφάνισαν σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία, και χρειάστηκαν νοσηλεία. Όπως τόνισε, ο εμβολιασμός παραμένει επίκαιρος και αποτελεσματικός ακόμη και τώρα.

Από την πλευρά του, ο πνευμονολόγος Γεώργιος Καπότσης επισήμανε ότι, βάσει στοιχείων του ΕΟΔΥ, η νοσηρότητα παραμένει αυξημένη και το επόμενο διάστημα αναμένεται η κορύφωση των λοιμώξεων. Υπενθύμισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν καταγραφεί περίπου 150 θάνατοι από γρίπη στη χώρα, τονίζοντας τη σημασία της αναπνευστικής υγιεινής, της αποφυγής συγχρωτισμού και της παραμονής στο σπίτι σε περίπτωση συμπτωμάτων.

Ευρωπαϊκή εικόνα: Πρόωρη και εκτεταμένη κυκλοφορία της γρίπης

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα δεδομένα δείχνουν ότι η φετινή περίοδος γρίπης ξεκίνησε νωρίτερα από τις δύο προηγούμενες χρονιές. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), τα κρούσματα αυξήθηκαν τρεις έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα, με τον ιό της γρίπης τύπου Α να κυριαρχεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα παιδιά ηλικίας 5–14 ετών εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης, ωστόσο οι περισσότερες νοσηλείες καταγράφονται σε άτομα άνω των 65 ετών. Υπολογίζεται ότι έως και το 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού νοσεί κάθε χειμώνα, ενώ η γρίπη συνδέεται με περίπου 27.600 θανάτους ετησίως στην ΕΕ.

Προκαταρκτικά στοιχεία του ECDC δείχνουν ότι τα διαθέσιμα εποχικά εμβόλια προσφέρουν προστασία έναντι του στελέχους Α(H3N2), με αποτελεσματικότητα που κυμαίνεται μεταξύ 52% και 57%.

Ενδεικτικά στοιχεία από χώρες της ΕΕ

Ιρλανδία: Καταγράφηκε απότομη αύξηση κρουσμάτων και νοσηλειών, με το 73% των εισαγωγών σε ΜΕΘ να αφορά ανεμβολίαστους ασθενείς.

Γαλλία: Η χώρα βρέθηκε σε πλήρη επιδημική φάση στα τέλη του 2025, με αυξημένη θνησιμότητα και σημαντική άνοδο στον αριθμό των εμβολιασμών.

Βέλγιο: Παρότι η αύξηση είναι πιο ήπια, παρατηρείται σταδιακή άνοδος επισκέψεων σε γιατρούς και νοσηλειών.

Πορτογαλία: Τα κρούσματα αυξάνονται σταθερά, με την κορύφωση να μην έχει ακόμη επιτευχθεί, ενώ η εμβολιαστική κάλυψη στους ηλικιωμένους κινείται σε υψηλά επίπεδα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται επιβεβαιώνει ότι η γρίπη παραμένει σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Ο εμβολιασμός, η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση και η τήρηση βασικών μέτρων πρόληψης αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για τον περιορισμό της νοσηρότητας και των επιπλοκών, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.