«Ευθεία βολή στον κοινωνικό διάλογο» χαρακτηρίζει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) την εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τη συγκρότηση δύο επιτροπών (Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων και Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης) που εμπλέκονται στη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης του προσωπικού ασφαλείας.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Συνομοσπονδία σε ανακοίνωσή της, «σύμφωνα με την εισήγηση, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις μας, ο ΕΟΠΠΕΠ, μέχρι στιγμής, εμμένει στον ορισμό ως βασικού σε επιτροπή εκπροσώπου της ΑΔΕΔΥ, παρά το γεγονός ότι οι εξετάσεις αφορούν σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα.

«Στις επιτροπές αυτές θα συμμετέχουν εκ μέρους των εργοδοτών επιχειρηματίες του χώρου των security, επομένως είναι εύλογο ότι την εργατική πλευρά θα έπρεπε να εκπροσωπεί στέλεχος της ΓΣΕΕ που προέρχεται από τον κλάδο, έχει συμμετάσχει στην κατάρτιση των επαγγελματικών περιγραμμάτων και γνωρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του χώρου.

«Μετά από αίτημα του εκπροσώπου της ΓΣΕΕ στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, η συζήτηση του θέματος μεταφέρθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος και να προκύψει δίκαιη και λογική λύση».

Η ΓΣΕΕ θα ενημερώσει σχετικά τα συναρμόδια υπουργεία και τους φορείς, τονίζοντας ότι, για τη Συνομοσπονδία, «το συγκεκριμένο θέμα έχει βαρύνουσα σημασία και η αγνόηση της άποψής της θα έχει κρίσιμες συνέπειες στον κοινωνικό διάλογο».