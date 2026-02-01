Με αφορμή το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα και ενώ ένα αντίστοιχο φαινόμενο προηγήθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες κρίνεται αναγκαίο να επανέλθουμε στο πλαίσιο που ισχύει για την εργασία σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου, ιδίως στις περιοχές που δοκιμάζονται περισσότερο.

Σε πρόσφατη παρέμβασή της, με αφορμή τα ακραία καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, η ΓΣΕΕ υπενθύμισε ότι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των εργοδοτών, όπως αυτή απορρέει από την εργατική νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμόζουν την οργάνωση της εργασίας και να λαμβάνουν προληπτικά ή έκτακτα μέτρα, όταν οι καιρικές συνθήκες καθιστούν την εργασία επικίνδυνη, με στόχο την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει, μεταξύ άλλων ότι:

Προβλέπεται η ευελιξία στο ωράριο, η αλλαγή στον τρόπο παροχής εργασίας ή ακόμη και η προσωρινή διακοπή δραστηριοτήτων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, η τηλεργασία, όπου είναι δυνατόν, καθώς και ο περιορισμός των μη απαραίτητων μετακινήσεων αποτελούν βασικά μέτρα πρόληψης, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υφίστανται μειώσεις αποδοχών ή πειθαρχικές συνέπειες λόγω της εφαρμογής μέτρων προστασίας που επιβάλλονται από ακραία καιρικά φαινόμενα, αυξημένη είναι η ευθύνη των εργοδοτών σε κλάδους υψηλής επικινδυνότητας, όπως οι υπαίθριες εργασίες, τα εργοτάξια, οι μεταφορές και οι διανομές, όπου η αυστηρή και άμεση εφαρμογή των κανόνων υγείας και ασφάλειας είναι απολύτως αναγκαία.